Crónica 28-03-2019

Alarmante crecimiento de la Miopía

La detección temprana es clave para prevenir patologías de mayor riesgo, en especial en niños.



El alarmante avance de la miopía puede traer graves secuelas de salud a corto y largo plazo si no se trata a tiempo, como alteraciones de la visión o patologías como glaucoma, cataratas, desprendimiento de retina y maculopatía. La miopía es una deficiencia visual que se produce por un crecimiento excesivo del globo ocular, que con el tiempo se desarrolla de una forma más alargada de lo normal.



La miopía es uno de los trastornos oculares más comunes del mundo. En adultos la cifra afecta a casi el 33% de los estadounidenses mayores de 18 años y a cerca del 50 % de los estudiantes universitarios ingleses. Y su expansión va en aumento: se estima que afectará a casi 5.000 millones de personas en 2050 en el mundo.



El doctor Tomás Rojas, oftalmólogo Clínica IOPA, enfatiza que “las investigaciones han demostrado que la luz natural es beneficiosa para detener el progreso de la miopía. Para evitar su desarrollo se recomienda al menos 3 horas al aire libre y en el día”. Al mismo tiempo, recalca que “estamos frente a una verdadera epidemia”.



De hecho, en Estados Unidos, se ha duplicado en los últimos 30 años, mientras que en Reino Unido, cerca del 50% de los estudiantes universitarios tienen esta deficiencia visual y en Taiwán, los estudios indican que se ha producido un aumento aproximado del 65 % durante los últimos 50 años, según diversos reportes internacionales.



Además, las personas que padecen alta miopía tienen mayor incidencia de otras patologías como el desprendimiento de retina (más del 40% ocurren en ojos miopes). A mayor grado de miopía mayor riesgo de tener patologías.



Esta deficiencia también ha sido asociada con un aumento del glaucoma. En un estudio australiano se encontró glaucoma en 4,2 % de los ojos con miopía leve y 4,4 % de los casos con miopía entre moderada y alta, en comparación con 1,5 % de los que no tienen ésta.



Es por estos motivos que la prevención en edades tempranas es fundamental para frenar su avance. Debe controlarse de manera regular en niños, especialmente cuando hay miopía en la familia, ya que en muchos casos es un trastorno hereditario.



PREVENCIÓN EN NIÑOS



Muchos niños con miopía comienzan a sufrirla a muy corta edad y suele ir empeorando cada año. De hecho, hay sociedades de algunos países asiáticos donde esta deficiencia en el enfoque ocular está presente en 29% de los menores de 7 años.



“En ese sentido, es muy importante la detección temprana, donde se recomienda que a los 4 años sean revisados por un especialista, ya que los niños muchas veces no tienen síntomas. La mayoría de los problemas pueden corregirse a partir de esa edad”, detalla el doctor Tomás Rojas.



“Cuando los niños no son diagnosticados a tiempo, la estructura del ojo no desarrolla las conexiones neurológicas de la visión, porque no hay una estimulación correcta. Por lo tanto, en la vida adulta la capacidad visual puede verse disminuida de manera irreversible”, explica el oftalmólogo, quién agrega que “la visión se desarrolla desde los 4 a los 14 años por lo que se recomienda controles a partir de esa edad, al menos una vez al año. Con un diagnóstico oportuno la patología es completamente tratable”.