Deporte 01-03-2017

Albirrojos aceitan piezas para el inicio del torneo de Tercera El lunes parte la pretemporada

Deportes Linares, ya comienza a trabajar de verdad con miras a lo que será el campeonato semi profesional bajo las órdenes del nuevo estratega Manuel “monono” González, cuyo inicio está programado para el mes de abril. Por ello recientemente se efectuaron pruebas masivas de jugadores de cara al campeonato de tercera división A 2017. Dentro de los objetivos planteados por el directorio estaba realizar esta actividad, tal cual lo señala el tesorero de la Corporación Cristian Saldias, “Fue una actividad muy positiva, llegaron alrededor de 50 jóvenes, lo que es muy atractivo, considerando que hay un interés real de vestir la camiseta albirroja y lograr esa identidad que está un poquito extraviada”.



Por otra parte, el director técnico albirrojo, Manuel González, manifestó que: “existen buenos elementos en la comuna, además llegaron jóvenes desde Santiago, Talca y Concepción. Lo que hace que este proyecto tenga visibilidad fuera de la comuna”.

La actividad se desarrolló durante dos días en horario de 17:00 a 20:00 contando con gran presencia de jóvenes entre 18 y 23 años quienes mostraron todo su talento en la cancha del Liceo Politécnico Ireneo Badilla Fuentes, en dónde finalmente fueron cuatro los escogidos por el cuerpo técnico para continuar el proceso de cara a la pretemporada.



El presidente la institución, Marcos Álvarez Yáñez, quedó muy agradecido de la convocatoria, además por el toque inclusivo que vivió la jornada, ya que a la prueba concurrieron dos jóvenes pertenecientes a la agrupación de sordos de Linares (ASAS) quienes asistieron en compañía de Lesly Albornoz interprete de lengua de señas, quién manifestó que “El futbol claramente cumple un rol social. Muchos jóvenes buscan en el fútbol una oportunidad de movilidad social también. Pero debemos abrir más las puertas. Y como agrupación creemos en una sociedad inclusiva en donde todos podamos participar. Ahí está el desafío para los clubes, equilibrar el negocio que implica el fútbol con el rol social de éste”. Por ese motivo esta directiva cree firmemente en la juventud linarense y en un proyecto colectivo que permita la inclusión social a través del deporte.



Club de Deportes Linares participó en homenaje a ex portero Claudio Guajardo.

En la comuna de Río Claro se llevó a cabo este homenaje que contó con la presencia de diversas autoridades regionales.

Recientemente se llevó a cabo una emotiva ceremonia en la comuna del Maule Norte en dónde se homenajeó a Claudio Guajardo Oyarce, ex alcalde de la comuna de Río Claro fallecido en un trágico accidente de tránsito en septiembre del año pasado. En la ocasión el concejo municipal ratificó el cambio de nombre del estadio municipal de la comuna que llevará el nombre del ex golero que, con una destacada participación, vistió la camiseta de Curicó Unido y Deportes Linares.

En la ocasión el presidente del club entregó una camiseta enmarcada del club con el número “1” y el nombre en la espalda de “Alcalde Claudio Guajardo” en compañía del administrador municipal, el señor Jhon Sancho Bichet y Felipe Cisternas, asesor jurídico de la corporación municipal.

La ceremonia finalizó con un partido amistoso entre el club Curicó Unido y el combinado local de Colo - Colo de Cumpeo.

Lo que viene

Este lunes 6 de marzo, cuando la mayoría de los estudiantes comiencen el año escolar, los albirrojos, darán inicio a la tan esperada pretemporada en el estadio Tucapel Bustamante Lastra. Pero, antes esta semana conversaran con los jugadores el aspecto económico, ya que aquí en esta división no se habla de contrato sino de incentivo el cual puede ser en dinero o material. El timonel albirrojo agregó que serán 5 los refuerzos que llegarán a la Villa de San Ambrosio, este lunes los que serán vistos en cancha por el técnico albirrojo.

Amistoso

Este sábado 4 de marzo, está programado el partido amistoso de pretemporada que se disputara en la comuna de Parral, en el estadio Nelson Valenzuela Rojas ante el Club Deportivo Buenos Aires de Parral, que también se prepara para la Tercera División, bajo las órdenes del técnico Marcos Sepúlveda. La entrada general para este duelo será de 2 mil pesos y sin lugar a dudas será un buen parámetro con los albiverdes para ver en que pie se encuentra la “maquinita” albirroja que comienza aceitando sus piezas para el campeonato de Tercera División 2017.

Consignar que actualmente son 17 jugadores que están trabajando en la institución linarense.