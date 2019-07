Deporte 30-07-2019

Albirrojos cayeron ante el embrujo de Salamanca perdiendo un invicto de 16 fechas

En todo caso continúan líderes del torneo

Lo habíamos comentado en la semana. Y lo volvemos a escribir desde esta tribuna. Recordamos la vez anterior cuando el equipo también debió jugar dos partidos en la semana, para ser más exactos fue en Copa Chile, un viaje a Valdivia. Luego debió jugar por el campeonato de Tercera y perdió. Algo similar fue lo que vimos el sábado. Se notó el cansancio en algunos jugadores, pero no miremos en menos el excelente trabajo que realizó Brujas de Salamanca, que fue un equipo que no se refugió, que salió a proponer, y cuando se cumplía el minuto 84, enmudeció a las más de 2 mil personas que llegaron al Tucapel Bustamante Lastra.

Algo en el ambiente hacía presagiar que Linares, no tendría una tarde fácil. La lesión de Pedro Toloza, encendió las alarmas. El técnico Luis Pérez Franco debió mover su pizarra, ingresando a Valther Rozas, cuando recién el cronómetro llegaba a los 10 minutos. La verdad que no sabemos si era cansancio, pero el equipo le costaba hilvanar oportunidades en el pórtico contrario. A los 16, fue el jugador de Salamanca, Bayron Perales, se despachó un tiro potente desde fuera del área. Luego sería Fabio Jiménez, el que le sacó pintura al arco del sector sur del estadio, cuando no tenia nada que hacer David Pérez. Recién aparece Linares, a los 22, tras un centro de Nazareno Fernández y el cabezazo de Lucas Mondaca. A esas alturas del partido sin duda que la balanza estaba inclinada a favor del forastero. Trataba de generar alguna llegada el “depo” con un centro de Julio Castro, al que no alcanzó a llegar Bryan Núñez.

Al minuto 34, otra vez el palo fue en auxilio del portero linarense, ante un remate del jugador Juan Beltrán. Y la última del primer tiempo, sería otro tiro desde fuera del área del jugador Isaac Barrera, el balón pasó muy cerca de Pérez. Un cero a cero marcaba el final del primer acto con un Linares que no se puso conectar, mientras que las “brujas” de Salamanca, comenzaban a buscar la “pócima” para liquidar el partido.

COMPLEMENTO

En el minuto 46, el primer disparo fue del jugador Beltrán, cuya pelota pasó muy cerca del pórtico. Pero, a los 50 minutos, llegó la gran ocasión para cambiar la historia del duelo. El juez, sancionó la falta penal que le cometieron al “comandante” Julio Castro, cuando se aprestaba para disparar. Claro que esta vez no le dio precisión al balón y este fue muy arriba, desperdiciando una de las pocas oportunidades de los albirrojos. La gente no lo podía creer, se tomaba la cabeza, porque fue el momento clave. Cinco minutos más tarde fue el propio Castro que tuvo un cabezazo magistral que casi se convierte en gol, el portero Jean Cubillos, quedó estático bajo los tres tubos.

A los 60, minutos otro movimiento táctico del Pérez Franco, que sacó a Nazareno Fernández, para que debutara Luis Oyarzo. El propio jugador tuvo una ocasión al minuto 69, pero no le pudo dar dirección.

Buscaba Linares, de pelota detenida, pelota al área y cabezazo de Correa que casi se transforma en gol. A los 80, llegaría la antesala del gol de Salamanca, donde David Pérez sacó en forma brillante un cabezazo de Diego Aguilera, que buscaba la red. El último cambio de Linares, ingresó Bryan Porflid por Sebastián Orellana, a los 83 de partido. Claro que un minuto más tarde llegó el balde agua fría para los hinchas del “depo” que observaban con impotencia como José Durán anidaba el balón al fondo del arco y de paso terminaba con una racha de 16 partidos sin perder de los dirigidos por Luis Pérez Franco.

Un Deportes Linares que nos dejó muchas dudas y quizás en esta oportunidad sí fue evidente el cansancio del plantel. Se perdió el invicto, pero no el liderato del torneo, por eso el partido de este sábado asoma como el ideal para recuperar esos tres puntos frente a un rival que también está en la pelea: el equipo de Trasandino, que suma 32 puntos, dos menos que los albirrojos. El público controlado que asistió al estadio el pasado día sábado, fue de 2.026 personas, que dejaron en boletería la suma $4.651.500.

LUCES

Se mejoró la iluminación , ya que las cuatro torres estaban con todos sus focos respectivos , sólo hay que direccionarlos para tener una mejor visión de la cancha, pero ya hubo un avance en esta materia.

TABLA DE POSICIONES

Con este resultado Deportes Linares sigue en la primera división de la tabla con 34 puntos, lo sigue Concepción con 33 puntos, Trasandino con 32, Limache y Rengo con 29, Ovalle y Salamanca tienen 28, Rancagua Sur tiene 24, Municipal Santiago 23, Mejillones 22, Unión Compañías y Osorno 18, Pilmahue 15, Real San Joaquín 11 y Ferroviarios 3.

El próximo partido de Deportes Linares será este fin de semana en Los Andes, en primera instancia el partido se jugaría el próximo sábado 3 de agosto durante la tarde en la Región de Valparaíso.

BUS A LOS ANDES

La hinchada sigue con la Fe intacta y ya hay un bus para el partido que se jugará este sábado a las 15:30 horas. Esta máquina saldría a las dos de la mañana, con pasada al santuario de Sor Teresita de Los Andes. El valor, será de 15 mil pesos. Para mayores antecedentes comunicarse con Rafael Lara, al celular 996205188. Con 30 personas, el bus realiza el viaje.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo