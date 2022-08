Deportes 16-08-2022

Albirrojos cayeron ante Rengo en una pálida actuación en la última fecha del campeonato

La falta de actitud fue notaria en los jugadores locales

Sin duda que hubo exceso de confianza y mucho relajamiento en el cuadro albirrojo, luego de la para de algunas semanas del campeonato. Por eso fuimos testigos que jugó uno de los peores partidos en su reducto . Sin chispa, insulso carente de actitud que fue notoria, incluso en la poca comunicación con el balón. Poco se puede comentar en un partido que a ratos era una verdadera práctica de fútbol y no un partido por los puntos. Si bien es cierto que ambas escuadras ya estaban clasificadas para la liguilla final, pero fue el cuadro forastero el que propuso y se quedó con los tres puntos y de paso le quebró el invicto en casa al “Depo”.

Un encuentro en el cual no se jugaba nada, puesto que ambos elencos estaban ya listos para la liguilla final. Pero, que nos dejó ciertas dudas con escasas oportunidades de riesgo.

La anotación para Rengo llegó luego de una tremenda jugada que fabricaron antes de ingresar al área, una pared que dejó “paveando” a la defensa linarense, donde apareció sin marca el jugador Benjamín Campos para ganar y liquidar con clase ante la salida de Sebastián Aravena y que fue celebrado con mucha pasión por los visitantes, que tempranamente se ponían en ventaja. Lo único rescatable en el primer tiempo. A los 8 minutos de comenzado el pleito.

En el inicio del complemento, el técnico Luis Pérez Franco, estaba molesto con el rendimiento de sus dirigidos y movió de inmediato sus piezas, dejando en las duchas a los jugadores Alexis Alarcón y Nicolás Arancibia, que sin duda que al igual que el resto del equipo quedaron al debe.

A los 61 minutos, el propio Campos pudo haber anotado el segundo personal para Rengo, excelente reacción del portero Aravena que impidió el tanto.

En resumen, un partido para el olvido, donde no hubo “garra” ni entrega y que tuvo también sus coletazos porque al término del partido, el técnico Pérez Franco hizo presente al plantel la paupérrima actuación y les dio un “café” cargado como consecuencia de la poca entrega en el campo de juego.

Un párrafo aparte al cuarto juez, que se creía literalmente “patrón” de fundo, puesto que reclamaba por todo, pero afortunadamente el turno lo puso en su lugar y después se fue al sector de camarines. Llegó al parecer con la intención de perjudicar el espectáculo, que se jugaba sin público.

ANÁLISIS

El estratega del “depo”, después de la conversar con los jugadores a puertas cerradas en un dialogo que fue intenso, dijo que “a pesar de todo, la primera etapa del campeonato fue positivo, clasificamos primeros. Ante Rengo, tuvimos un traspié, era un partido que no tenía mucha emoción, pero sin duda nos sirve de experiencia para lo que viene. La liguilla será muy intensa, por eso tenemos que prepararnos bien con el objetivo de ascender. Quedamos dolidos con esta derrota, pero hay que dar vuelta la página y cambiar el “chip”. Con actitud, energía y tenemos que retomar lo que veníamos haciendo en el torneo”.

CLASIFICADOS

Terminada la primera parte del campeonato, ahora viene la liguilla. De acuerdo a lo expresado por el presidente de los albirrojos David Avendaño, el sorteo será esta noche en ANFA Tercera División. Son 8 los equipos que jugarán todos contra todos y donde sólo dos regresarán al “profesionalismo”, entre comillas.

Los elencos de la Zona Norte son: Provincial Ovalle, Colina, Municipal Santiago y Unión Compañía. En tanto que en el Sur: Deportes Linares, Rengo, Provincial Ranco y Provincial Osorno.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo