Deporte 13-06-2017

Albirrojos cayeron como forasteros frente a San Joaquín

Se acabó el veranito de San Juan:



- Otra vez el equipo regaló el primer tiempo

Quien lo iba a pensar. Hace unos años había que tirar tremendos metros de líneas para buscar el teléfono residencial más cercano para transmitir el partido que jugaba Deportes Linares de visitante. Ahora, desde el living de la casa, se puede ver en vivo y en directo a través de la magia del internet el partido que juega como visitante el “Depo”, esta vez en un estadio que posee una gran pista atlética y una iluminación espectacular que nos da un poco de envidia a los linarenses.

Sin duda que esto nos permite realizar un análisis sin perder la objetivad, como ha sido siempre nuestro estilo, no como hincha, sino como un medio de comunicación que por años ha estado apoyando y siguiendo la campaña albirroja donde hemos visto pasar a muchos entrenadores y cientos de jugadores, sumado a dirigentes buenos, y también de los otros.

No compartimos algunas apreciaciones de personas que escudan una derrota culpando las dimensiones de la cancha o la superficie de ésta. Creo que un jugador siempre debe estar preparado para jugar en cualquier tipo de cancha y eso me imagino forma parte también de su formación. Pero seamos francos, el equipo en el primer tiempo fue un desastre dominado en todos los sectores del campo de juego por Real San Joaquín. Es más, antes de los 30 minutos ya el portero Juan Aravena veía como su arco era perforado en tres ocasiones.

Lo que no se explica es que el técnico esté nublado en materia de definir el “once” titular. Se habla de un equipo con la mayoría debutando en esta división, pero resulta que tenemos un jugador que si bien es cierto no ha estado en su nivel, con la experiencia que posee debe ser titular en el mediocampo, me refiero a Cristian Liencura. Y eso que la semana previa al duelo con San Joaquín entrenó sin mayores inconvenientes.

No formamos parte de este nuevo directorio que también está tratando de administrar el club, pero nos imaginamos que debería existir una comisión fútbol que tuviera la misión de hablar con el técnico y hacerle ver algunas situaciones de las que incluso el que no sabe de fútbol se da cuenta. Es de esperar que Manuel González, este sábado cuando se enfrente al equipo de Colina, pierda la timidez en casa y cambie su esquema defensivo porque en casa hay que ganar sin sufrir y que esos problemas del primer tiempo también se puedan analizar.

Lucas Mondaca, uno de los pocos jugadores que se pueden destacar en el equipo albirrojo por su entrega, señaló que trabajan durante la semana estos “baches” de los primeros 45 minutos y que en el momento de iniciar el compromiso otra vez caían en lo mismo.

Los descuentos para los albirrojos llegaron en la segunda etapa donde ingresaron con otra mentalidad a la cancha o quizás el cuadro de San Joaquín sacó el pie del acelerador y permitió la remontada de los visitantes con anotaciones de Lucas Mondaca y Cristián Liencura desde los doce pasos.

Con más garra que fútbol, Deportes Linares pudo perfectamente en la última jugada del partido haber igualado las acciones. Con este resultado otra vez quedamos de la mitad hacia abajo en la tabla de posiciones a 6 puntos del colista y 4 del penúltimo, vale decir con la necesidad imperiosa de sumar el próximo sábado desde las 15:30 horas frente a Colina.

REACCIONES

El entrenador Manuel González, también manifestó estar muy disconforme con el juego de este domingo: “el análisis es de bastante decepción, no hemos podido buscar el equilibrio ni sostener un rendimiento durante todo el partido. Se está volviendo habitual que en el primer tiempo tenemos un rendimiento bastante diferente al segundo, algo nos está sucediendo que en los primeros tiempos nos complicamos, no obstante que el rival ha sido el más fuerte que hemos enfrentado”.

“En el fútbol no se puede regalar nada, el gran desafío es seguir trabajando, para buscar el equilibrio que estamos buscando, pero no nos pueden hacer 3 goles en el primer tiempo, nosotros no trabajamos para eso y tuvimos poca capacidad de reaccionar”, subrayó González.

En tanto, Franco Cáceres, Jugador de Deportes Linares agregó que “el rival estuvo bien, fueron ordenados tácticamente, a nosotros nos juega en contra el primer tiempo que lo regalamos, y siempre en el segundo entramos con otra actitud. Si el partido hubiera sido de otra forma, si hubiésemos entrado con la actitud del segundo tiempo, otra había sido la historia”.

RESULTADOS OCTAVA FECHA

Limache 1 – Brujas de Salamanca 1

Rengo 2 – Tomas Greig 3

Chimbarongo 0 – Lautaro de Buin 1

A. Colina 0 – Estación Central 1

Gasparín 1 – G. Velásquez 3

F. Vial 2 – P. Ovalle 0

Real San Joaquín 3 – Linares 2

TABLA DE POSICIONES

1.- F. Vial 16

2.- Lautaro de Buin 15

3.- Estación Central 14

Real San Joaquín 14

5.- Deportivo Rengo 13

6.- A. Colina 12

P. Ovalle 12

8.- Brujas de Salamanca 11

G. Velásquez 11

10.- Tomas Greig 9

Limache 9

12.- D. Linares 8

13.- Gasparín 4

Chimbarongo 4

15.- Mejillones 2

PRÓXIMA FECHA

Estación Central – F. Vial

Tomas Greig – Municipal Mejillones

D. Linares - A. Colina

G. Velásquez – Rengo

Lautaro de Buin – San Joaquín

P. Ovalle - Gasparín

Brujas Salamanca- Chimbarongo