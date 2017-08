Deporte 29-08-2017

Albirrojos cayeron en forma inapelable en casa

Rengo fue superior mostrando experiencia durante todo el partido

Algo pasó con los jugadores linarenses que no brillaron como de costumbre, es más, da la sensación que les asusta jugar con tanto público en las gradas. Siempre cuando el respetable responde, el equipo cae en el Tucapel Bustamante, no es la primera vez que sucede. Esta vez fue Rengo el equipo que desde un principio administró el balón y dio espectáculo sobre todo cuando cruzaban el área rival.

Los primeros minutos fueron marcando el trámite del partido que no sería fácil para Deportes Linares ante un equipo forastero que comenzaba a inquietar y que lograba a través de Edgar Saldaña, causar peligro a la defensa albirroja . Pero, la oportunidad para los locales llegaría a los 15 minutos, luego de una jugada creada por Diego Fuentes, que habilitó a Eliecer Pérez, quien lamentablemente le pegó muy arriba al balón.

Aunque al minuto 17 llegó la réplica del cuadro “oro y cielo”. Juan Zúñiga para Edgar Saldaña, quien sacó un disparo que fue contenido por el portero Ivar González. Pocas jugadas claras para abrir a la cuenta a esas alturas del partido, pero a los 24 minutos, tras un tiro de esquina en el arco norte, pivoteo de Mondaca, no puede despejar la defensa y aparece como un “fantasma” Mauricio Rivera, para meter la pierna y colocar la ventaja para los albirrojos.

Claro que la alegría duraría sólo 10 minutos porque llegaría la igualdad, luego de un error en la defensa que no puede salir con claridad y el jugador Marcelo Cáceres se encargó de poner las cosas en su lugar.

La ultima del primer tiempo sería para los albirrojos, en los pies del bíblico Aarón Araya, que se sacó la marca del defensa, disparó y la pelota pasó muy cerca del pórtico, defendido por Eduardo Miranda.

A pesar que de entrada en el complemento Rivera tuvo la oportunidad del segundo personal luego de otro tiro de esquina, fue el equipo de Rengo, quien aprovechó la apatía y el bajo rendimiento de algunos jugadores que no eran ni la sombra de los partidos anteriores.

Pero llegó el movimiento de las piezas donde el más certero fue el técnico forastero, porque a los 70 ingresó Manuel Cerón por Edgar Saldaña, quien ya estaba cansado después de tener de cabeza a la defensa linarense.

El balde agua fría llegaría a los 77 minutos, con una defensa que se quedó estática, luego de ver el tiro cruzado del jugador Manuel Cerón, quien había ingresado hace poco al terreno de juego, decretando el segundo tanto para el cuadro de Rengo, que- seamos francos- jugaba mucho mejor y que a la postre con esa anotación se quedaría con los tres puntos.



ESTADÍSTICAS

D. Linares (1): Ivar González, Diego Fuentes, Marco Arriagada, Alejandro Fariña, Cristian Castillo, Lucas Mondaca, Cristian Liencura, Walter Rozas, Eliecer Pérez, Aarón Araya, Mauricio Rivera. DT: Manuel González.

Rengo (2): Eduardo Miranda, Pablo Caroca, Matías Figueroa, Ernesto Rojas, Antonio Castillo, Marcelo Cáceres, Juan Zúñiga, Alex Díaz, Mairon Lobos, Edgar Saldaña y Álvaro Palma. DT: Fred Gayoso.

Juez: John Jara (6)