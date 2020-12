Deporte 04-12-2020

Albirrojos cayeron en Talca frente a Deportes Concepción y continúan en el fondo de la tabla



Técnico Luis Pérez Franco puso en duda su continuidad

La caída del “depo” en forma inapelable frente a los penquistas por la fecha 12 del campeonato de la Segunda “Profesional”, tuvo varias consecuencias. La primera de ellas es que se continúan hundiendo en el torneo, alejándose de quienes están más arriba, con el “fantasma” del descenso. Y la otra, quizás la más grave, fue que el técnico una vez finalizado el partido dejó abierta la posibilidad de abandonar la institución. Pero, ya retomaremos este tema y las palabras del estratega Pérez Franco.

En materia deportiva, bajo un intenso calor se desarrolló el duelo entre albirrojos y “lilas”, en el reducto del fiscal de Talca. Fue el inicio de la segunda rueda para ambos elencos. Con un Linares que tuvo un comienzo bastante auspicioso a pesar de que fue la visita, el cuadro que se puso en ventaja a los 15 minutos, por intermedio de Alex Díaz, quien tuvo una jornada soñada. La igualdad para los dirigidos por Pérez Franco llegaría cuando el cronómetro marcaba exactamente el minuto 34, luego de un tiro libre ejecutado por Oyarzo que fue conectado por la cabeza de Alberto Hernández, en el arco sur. Una alegría que duró muy poco porque 5 minutos más tarde, fue Gabriel Vargas, el “arcángel” del gol quien, a través de un cabezazo, prácticamente en el área chica, quebró la paridad, colocando el 2 a 1 para los forasteros. Con ese marcador se fueron al descanso.

Lamentablemente, en el segundo tiempo Linares fue un elenco totalmente distinto a los primeros minutos. Físicamente sin duda que le afectó los días de para producto de los positivos por el Covid 19. Es más, nunca vimos un jugador que se atreviera a disparar desde fuera del área, porque el sol daba con fuerza en el portero de Concepción. Ni los cambios dieron frutos, los errores en la salida, fueron claves. Uno de ellos en el minuto 77, en una falla infantil entre David Pérez y el defensa linarense, donde pierden en el balón y Alex Díaz, anotaría su segundo tanto y el tercero para Deportes Concepción. Pero, daba la impresión que los albirrojos anticiparon la navidad porque otra vez pierden la pelota en la salida a los 85 minutos y nuevamente Alex Díaz, que tuvo su mejor tarde, anotó el tercero personal y el cuarto para el “león” de Collao , que hace rato que estaba rugiendo en Talca y se dio un festín gracias a los yerros en la salida del cuadro linarense que se hunde cada día más en el fondo de la tabla de posiciones , convirtiéndose en un serio aspirante para regresar a los “potreros” de la Tercera División . Ahora quedaron a 7 puntos de General Velásquez y Deportes Concepción, que suman 11 positivos en la tabla de colocaciones.

Una derrota que dolió no solamente en los jugadores, también en los dirigentes. El ex presidente albirrojo, Marcos Álvarez, manifestó que “Linares, no está preparado para enfrentar un campeonato de fútbol que se dice profesional. Se necesitan recursos económicos, no solamente el apoyo de la municipalidad. Por eso la institución, si quiere pensar en grande, tiene que ser administrada por una empresa que invierta y pueda conformar un equipo que tenga pretensiones. Nosotros no debemos vivir de ilusiones, la realidad es muy distinta. Es lo que siempre he dicho y muchos hinchas y socios se molestan, pero esta es la verdad, no somos capaces para competir en una división de fútbol profesional, simplemente porque no están los dineros para armar un plantel con jugadores de experiencia, que son a la larga los que te marcan la diferencia en un torneo de esta envergadura”.

En tanto el técnico Luis Pérez Franco, dijo que “estamos tristes, porque nunca nos imaginamos el resultado. Sabíamos, que era difícil, pero teníamos la plena confianza de que podíamos sacar un resultado que fuera positivo, pero lamentablemente nos duró la bencina hasta los 30 minutos del primer tiempo. Linares empezó a jugar bien, tuvo la pelota, se creó oportunidades, pero por errores que en el fútbol se pagan caro perdimos muchos balones. Creo que somos un equipo inexperto y esto tendrá consecuencias. Esto requiere tiempo, trabajo que no es fácil, la verdad es que está complicado. Llevo cerca de dos meses a cargo del club, yo quiero mucho a esta institución, por eso voy a pensar si voy a seguir, porque no le quiero hacer daño. Siento que es mi responsabilidad en estos momentos, al igual que para los dirigentes de atrás que no hicieron bien las cosas. Hoy los jugadores de experiencia Hernández y Saldías, marcaban la diferencia. El mea culpa fue que perdimos por errores nuestros, sin restar méritos al rival. Fueron goles regalados, porque perdimos muchos balones en la salida. Nos pasaron la cuenta los problemas que hemos tenido, quizás un cambio de mano hace falta desde la dirección técnica. Hay que estar concentrados no solamente en los entrenamientos, también en los partidos”.

Los albirrojos deberán jugar nuevamente el domingo a las 10 de la mañana en Talca, frente a Vallenar, con la incertidumbre durante lo que resta de la semana de la continuidad del técnico Luis Pérez Franco.



Gerardo Domínguez

