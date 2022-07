Deportes 19-07-2022

Albirrojos clasificaron a la liguilla final tras triunfo ante Provincial Ranco

Pase lo que pase, Deportes Linares ya firmó su presencia entre los 8 equipos que disputarán los dos ascensos al fútbol profesional. El “depo” no sólo tras la victoria en La Unión sacó pasajes para el torneo final, sino que terminará líder de la competencia, ya que gracias a sus ahorros no podrán alcanzarlo.

LO FUTBOLÍSTICO

El elenco linarense fue muy inteligente. Logró administrar el balón y no desesperarse. Hay que agregar que físicamente rindieron a cabalidad y respondieron en la superficie sintética. Un cambio en relación a la última alineación en los dirigidos por Luis Pérez Franco, no se pudo recuperar Carlos Svec y fue reemplazado por Martín Vargas. Destacar además el debut del villalegrino Benjamín Villar, quien tuvo algunas ocasiones.

En la primera etapa Ranco se fue con todo para ir en búsqueda de los puntos, porque también quieren clasificar. Fue el jugador Exequiel Canesa, quien trataba de hacer daño. Linares, intentaba con balones desde fuera del área en los pies de Diego Ríos. La última llegada del primer tiempo fue un cabezazo de nuevamente de Canesa, pero fue controlado por el portero Sebastián Aravena. Se fueron al descanso con el marcador en cero.

LA ESTOCADA

El gol para los albirrojos llegó antes del primer minuto del complemento en un centro en área, pivoteo de Nicolás Arancibia y aparece para darle con la pierna izquierda con un tiro potente a raz de hierba para provocar la alegría de los linarenses que jugaron de “azul”. Ese sería el único tanto que registró el partido y que les dio los pasajes para la liguilla final, pase lo que pase en la última fecha del torneo en su primera fase.

REACCIONES

El técnico albirrojo Luis Pérez Franco, dijo que “estamos felices porque clasificamos en forma sólida a la liguilla. Los muchachos realizaron un buen trabajo frente a un complicado rival que también está buscando la oportunidad de clasificar. Nuestro equipo fue muy aplicado, cuando tuvo que atacar lo hizo y cuando hubo que defender también y nos pudimos quedar con los puntos. Sabemos que viene otro campeonato con otra presión e intensidad. Tenemos que ir mejorando en algunos aspectos. La liguilla final será diferente y muy complicada, no hay que relajarse por ningún motivo”.

Bastián “Terry” Muñoz: fue un partido muy difícil, en una cancha sintética, con la cual no estamos acostumbrados porque no tenemos en Linares. Aguantamos el partido de buena manera y sacamos adelante la victoria. Físicamente no hubo problemas, pero tenemos mucho por mejorar”.

El capitán Ítalo Müller, coincidió que “fue un partido bastante complicado. En una cancha poco habitual, sintética. En el primer tiempo estuvimos un poco perdidos. Pero, en el segundo ingresamos con otra actitud y ganas tremendas. Feliz por los tres puntos que nos permitieron asegurar la clasificación”.

Finalmente, el goleador Pablo “Rocha” Olivares, opinó: “fue un partido muy apretado y manejamos el tiempo. En lo físico agradecer al profe Álvaro, por su trabajo que está rindiendo frutos en la cancha. Gracias al Señor he podido concretar goles en los últimos duelos que han sido muy importantes”.

CLASIFICADOS

Si el campeonato hubiese terminado el pasado fin de semana, los equipos clasificados en la zona Norte, serían: Provincial Ovalle, Colina, Unión Compañías y Municipal Santiago. En tanto que en el Sur: Deportes Linares, Rengo, Provincial Ranco y Colchagua.

Lo único malo es que este campeonato no tiene un incentivo para el equipo que clasifica en el primer lugar , todo parte de cero.

Un aporte de 474 mil pesos reunió la barra de Deportes Linares, tras la actividad que fue programada en el gimnasio del Liceo Politécnico. Esperar repetir este evento con los hinchas y socios, cuando el elenco albirrojo juegue en calidad de forastero.



