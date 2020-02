Deporte 04-02-2020

Albirrojos Comenzaron pretemporada con nuevo técnico pensando en la Segunda Profesional

Aun no hay fecha clara para el inicio del torneo

Comenzó aceitar sus piezas la “maquinita” albirroja. Su primera práctica en el comienzo de la pretemporada comenzó en el Tucapel Bustamante Lastra. Un total de 13 jugadores que fueron renovados de la temporada anterior y otros que estarán a prueba hasta el día viernes, bajo las órdenes del estratega uruguayo Rodolfo Neme.

Ayer estuvo presente en el inicio de los trabajos, el alcalde Mario Meza Vásquez, “estamos iniciando un nuevo desafío con la constitución formal de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional, que era el primer requisito para haber formulado el cuaderno de cargo. Ya está inscrita con Personalidad Jurídica, con su directorio. Conversamos con Rodolfo Neme, el nuevo estratega de Deportes Linares , un técnico que le dio prestigio a la Universidad de Chile , le pusimos presión para ser sincero , le dijimos que el éxito y el fracaso principal depende de todos jugadores y cuerpo técnico , el resto sólo estamos apoyando en lo económico , en lo material e inmaterial .Por lo tanto los verdaderos protagonistas son los jugadores que deben seguir las instrucciones del director de orquesta el técnico y esperamos que este año sea positivo” .

En tanto el timonel de la institución Marcos Álvarez, agregó que todavía no hay nada claro en torno al inicio del torneo “lamentablemente el viernes recién pasado no se pudo terminar el consejo de presidente, por lo hechos acontecidos en Coquimbo, donde hubo incidentes en el partido en que jugaban los locales con Audax Italiano y no se pudo seguir analizando los temas de la Segunda Profesional, como las bases, tipo de campeonato en fin. Nos llamaran a una reunión entre jueves y viernes para discutir algunos temas que quedaron pendientes. Lo único positivo es que ya hemos sido aprobados por la ANFP, para participar, sobre los jugadores extranjeros todavía estamos esperando lo que se acordara en la semana en el ente del futbol chileno”.

En materia de jugadores actualmente hay 12 elementos que fueron renovados de la temporada anterior y los refuerzos que están trabajando también, esperaremos la decisión del técnico. Queremos que él sea el que arme el plantel, porque tenemos 20 jugadores a modo de prueba, pero sujeto a determinación de la lupa de Neme, que seguramente el viernes nos entregara el reporte con los que continuaran. Nuestro plantel será de alrededor de 25 jugadores.

Aunque no hay nada claro en materia de inicio del campeonato, extraoficialmente podría comenzar el último fin de semana del próximo mes.

Plantel albirrojo

Oficialmente estos son los jugadores que están confirmados por la institución linarense hasta el momento : Arqueros , David Pérez y Mirko Rivera ; Defensas, Pedro Tolosa, Bastian Irribarra, Ronaldo Correa ; Mediocampistas , Luis Oyarzo, Lucas Mondaca, Nazareno Fernández , Baltazar Hernández ; Delanteros , Bryan Márquez, Alejandro Muñoz, Bryan Núñez, Hernán Aron Araya, Cristian Monsalve , Sebastián Orellana .

El cuerpo técnico quedo constituido de la siguiente manera : Director Técnico : Rodolfo Neme , Ayudante Técnico , Juan González, Preparador Físico , Sebastián Burrows , Preparador de Arqueros , Felipe Cofre ; Kinesiólogo , Cristóbal Muñoz ; Utilero , Juan Grandon y Coordinador : David Avendaño.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo