Albirrojos comenzaron trabajos pensando en el campeonato de Tercera División

Son 24 jugadores que dieron inicio a la pretemporada oficial que tiene como objetivo tener una destacada participación en el torneo de la Tercera División.



En la cancha número 2 del complejo deportivo “Tucapel Bustamante Lastra” se dio inicio oficial a la pretemporada oficial del club con la presencia de 24 jugadores y el cuerpo técnico de la institución, quién sumó un nuevo elemento. Se trata del destacado ex portero de la institución, Juan Luis Mora, quién manifestó estar muy contento con llegar al equipo que lo vio nacer futbolísticamente. “Estoy de vuelta en Linares para colaborar con un grano de arena, no pude hacerlo anteriormente, pero siempre estuvieron las ganas de estar porque creo en este proyecto con dirigentes serios y un cuerpo técnico de primer nivel”, dijo el guardameta a los medios locales.



El torneo de Tercera A, partirá el 22 de abril próximo con la participación de 15 instituciones. De esta manera, los elencos que buscarán volver o ascender por primera vez al profesionalismo serán: Municipal Mejillones, Provincial Ovalle, Brujas de Salamanca, Deportes Limache, Colina AC, Real San Joaquín, Gasparin FC, Estación Central, Lautaro de Buin, Tomás Greig, Deportes Rengo, General Velásquez, Chimbarongo FC, Deportes Linares y Fernández Vial. Para aquello se conformó un plantel con 22 elementos los cuales ya están a la orden del preparador físico Leandro Méndez quién estuvo la temporada pasada en el club y conoce a cabalidad el mecanismo de trabajo. El resto del cuerpo técnico lo componen Manuel González (Director Técnico), Patricio Peralta (Ayudante Técnico), Carlos Castillo (Kinesiólogo), Juan Grandón (Utilero) y Cristian Lara en las labores de coordinación deportiva y técnica.





Una de las nuevas incorporaciones es Jorge Silva, que la temporada pasada vistió la casaquilla de Fernández Vial, el joven oriundo de Concepción quien manifestó que está confiado en que sea un buen año. Además desde Santiago llega a defender el arco albirrojo Ibar González, ex portero del club Gasparín.



La edad promedio del plantel es de 20 años, siendo uno de los planteles más jóvenes de la división, además doce jugadores son de la comuna, nueve de la comuna de Talca, uno de Concepción y uno de Santiago.



La institución sigue trabajando para lograr más sponsors para tener un buen desempeño en el torneo.