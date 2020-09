Deporte 02-09-2020

Albirrojos complicados con jugadores que dieron positivo en el Covid-19 y que además tienen problemas de alimentación



El capitán Bastián Irribarra confirmó estos inconvenientes

No daba para más. Era una verdadera “olla a presión” lo que estaban viviendo los jugadores de Deportes Linares. Un comunicado fue el detonante de lo que está- lamentablemente- viviendo la institución albirroja. El informe señala lo siguiente: “Como jugadores de Deportes Linares, queremos dar a conocer nuestra preocupación por las medidas de seguridad y de prevención del covid -19 que se están tomando en los entrenamientos, debido al inicio del campeonato de la segunda profesional 2020”.

“Es por esto que queremos informar que responsabilizamos de todo esto a don Jorge Vergara, ya que algunos jugadores sí se tomaron exámenes de PCR, que detecta el Covid -19, pero no todos los integrantes del plantel cumplieron con este requisito”.

“Los entrenamientos comenzaron el pasado miércoles 26 de agosto, en la jornada de la tarde y en ninguno de los entrenamientos nos han tomado la temperatura y tampoco se sanitizan los implementos deportivos que utilizamos en las jornadas de trabajo”.

“Nuestra preocupación se acrecentó debido a 6 de nuestros compañeros del plantel, dieron positivo al Covid-19, con lo que todos hemos quedado expuestos a esta enfermedad, lo que evidentemente pone en peligro nuestra salud, pero también la de nuestros familiares”.

“Además, la semana pasada tuvimos que trasladarnos todos los jugadores que no somos de esta ciudad, al liceo Politécnico, donde no contamos ni con sabanas, ni almohadas, tampoco con las comidas diarias. Es más, antes de comenzar los trabajos, algunos jugadores no tenían donde quedarse y tuvieron que gastar de su propio bolsillo la suma de 150 mil pesos, para costearse una residencia en el centro de Linares. A otros jugadores los trasladaron a una casa que estaba sin terminar en la localidad precordillerana, donde sólo había camarotes. Después llegó la comida y los compañeros no tenían como trasladarse a los entrenamientos que estaban programados en el estadio de Linares”.

“Como jugadores de Deportes Linares, debemos informar que hemos pasado hambre y frío en los últimos días, debido a que no recibimos dinero desde hace 6 meses. Ahora 20 jugadores serán traslados a una residencia sanitaria, incluidos los 6 compañeros contagiados y tenemos que cumplir una cuarentena de 14 días y el torneo empieza en dos semanas , por lo que no podremos cumplir con los entrenamientos”.

CAPITÁN

Linares, pasó de un sueño hecho realidad con el titulo logrado el año pasado a una pesadilla en la actualidad. Debuta en dos semanas, pero resulta que tienen más de una complicación, no solamente a nivel contractual salarial, sino también por el de la salud. Hay jugadores contagiados de Coronavirus en los últimos días y que dieron su PCR positivo, como consecuencia de aquello hay 14 jugadores que deberían ingresar próximamente a una residencia sanitaria por 14 días y el torneo parte precisamente en dos semanas más.

El capitán Bastián Irribarra, dijo en un medio de comunicación nacional que son dos los que están a cargo del club actualmente “la Sociedad Anónima Deportiva Lister Rossel y la Corporación. Actualmente hay sólo 10 compañeros con contrato profesional y al resto se les dijo que habían firmado, pero curiosamente nunca fueron presentados a la ANFP y no les pasaron la copia. A esto se suma compañeros que están contagiados de Covid 19”.

Una lastima por lo que estÁ atravesando la institución que el año pasado se coronó campeón de la Tercera División y que a todas luces deberá seguir esperando para el debut en el semi profesionalismo, ya que- seamos claros- la ANFP mira esta competencia como el patio trasero, de “´profesional” tiene sólo el nombte..

Habrá que esperar que dirán la Sociedad Anónima Deportiva Profesional Lister Rossel, que preside Mauro Suiz, y la Corporación de Deportes Linares, que encabeza Marcos Álvarez, ante este tipo de denuncias que son muy graves en todo sentido.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo