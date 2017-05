Deporte 20-05-2017

Albirrojos Con la obligación de ganar al colista

Partido ante Mejillones se juega esta tarde

Aunque saben que en el papel es una rival accesible, que no ha ganado un solo punto Y son los colistas del campeonato, en el plantel del “depo” no se confían y quieren dar vuelta la página tras la derrota sufrida en Rengo, en los descuentos. Tienen una espinita clavada, han tenido que suplir el efecto de las lluvias y practicar en cancha sintética en la ciudad de Talca. Sólo quieren que lleguen las 18:00 horas para que la “pelotita” comience a rodar para buscar los tres puntos desde el pitazo inicial.

Uno de los jugadores más regulares del “once” albirrojo, el longaviano Freddy Vásquez analizó el duelo ante Mejillones: “sabemos que los partidos en los cuales hemos caído han sido por errores puntuales, quizás la inexperiencia de algunos nos ha pasado la cuenta, pero tenemos la confianza de que no han sido derrotas contundentes. Si hacemos un resumen de lo que va del torneo, ante General Velásquez, había un poco de nerviosismo por el debut. Luego con Ovalle, otra vez nos complicamos. En la tercera fecha, fue sin duda el mejor partido que hemos disputado con una victoria sólida en casa frente a Gasparín. El fin de semana anterior ante el puntero no hubo una superioridad es más Rengo, tuvo la suerte de anotar un gol, digno de otro compromiso, por eso esta tarde es la ocasión para que nos recuperemos ante nuestra hinchada”.

EQUIPO

El estratega Manuel “monono” González enviará esta jornada al césped del Tucapel Bustamante Lastra a la misma oncena que tuvo este traspié en la ciudad de Rengo. Vale decir los bendecidos por el técnico son: Juan Aravena, resguardando los tres tubos; en defensa Luis Orostica, Alejandro Fariña, Freddy Vásquez, Diego Fuentes; en mediocampo Cristian Liencura, Cesar Salazar, Estefano Saldaña; más arriba Jesús Sierra, Aarón Araya y José “pepe” Rojas. Siempre y cuando no haya algunas novedades porque hay algunos elementos con algunos inconvenientes.

LA CARTELERA QUINTA FECHA

Sábado

Salamanca – Gasparín 12:00 horas

AC Colina – Chimbarongo 16:00 horas

D. Linares – Mejillones 18:00 horas

Domingo

Estación Central – Limache 12:00 horas

Lautaro Buin - Rengo 12:00 horas

Real San Joaquín – Fernández Vial 16:30 horas

Tomas Greig – G. Velásquez 17:00 horas