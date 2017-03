Deporte 28-03-2017

Albirrojos con otro examen lleno de dudas frente a su púbico

- Cayeron ante Buenos Aires de Parral en el polideportivo

Faltó convicción para haber ganado este partido, manifestó el técnico linarense una vez finalizado el duelo. Hubo un cambio de actitud en el segundo tiempo, pero igual quedó muy molesto por el desempeño de sus pupilos que no se vieron bien en el terreno de juego. Sumadas las ocasiones durante el compromiso, fue el equipo de Buenos Aires de Parral, el que estuvo más cerca del pórtico logrando concretar dos ocasiones, uno de ellas por un error en la salida de los linarenses.

Esta revancha otra vez viene a reafirmar lo débil que está el equipo en el mediocampo, donde no estaba la pieza para mantener el balón y buscar a los atacantes. En rigor estaba demasiado solo José “pepe” Rojas, quien recibió las duras caricias de la defensa parralina.

A los 24 minutos, una salida infantil de los dirigidos por el “monono” la aprovechó el delantero que demostró muy rápido y veloz, Felipe Cornejo, quien supo liquidar al portero Juan Aravena, apuntando la primera estocada a favor del cuadro visitante que era mucho más a esas alturas del partido. Un dato que nos proporcionaba el técnico del equipo “albiverde” es que la mayoría de los jugadores que visten la camiseta son foráneos jugadores con experiencia en esta división.

Luego sería Patricio Pinilla, quien le sacaría pintura al horizontal del arco norte del polideportivo Tucapel Bustamante, a través de un tiro libre en los 35 minutos del compromiso. La más clara para los albirrojos estuvo en los pies de Freddy Vásquez, quien sacó un disparo potente que dio en el vertical a los 40 minutos de la llamada “revancha”.

En el complemento ambos estrategas mueven sus piezas, Linares tiene que lamentar la lesión del jugador César Salazar, recién a los 53 minutos, quien sufrió una fractura distal del radio. En ningún caso el plazo de recuperación es inferior a 4 semanas.

Así pasaban los minutos y el “depo” no podía ganar el balón en el mediocampo. Cuando ingresa Cáceres, hubo un pequeño cambio, y también tuvo una ocasión, claro que eso no bastó porque a los 77 minutos de partido otro error en la salida, permitió que Matías Yáñez aumentara para el Club Deportivo Buenos Aires de Parral, facturando la segunda cifra. En ese momento la gente que estaba en la tribuna se paró de sus asientos y se retiró malhumorada por la actuación al debe de Deportes Linares, que necesita imperiosamente reforzar el plantel en algunos sectores del campo de juego.

Quizás fue un partido amistoso, con un equipo albirrojo que recién viene saliendo de la pretemporada, pero seamos claros: nos vamos a encontrar con este tipo de equipos con jugadores que ya han jugado en esta división donde la pierna es fuerte y la fuerza con que se lucha cada pelota marca la diferencia.

Un técnico que estaba observando este partido comentó al pasar que “el panorama se ve muy complicado, es un equipo que juega en forma desordenada. Hay que armar la columna vertebral, pero para traer jugadores se necesita de un presupuesto mayor”.

OPINIONES

Maximiliano Cáceres, jugador de los albirrojos, manifestó que “tenemos que trabajar duro para llegar en buenas condiciones al inicio del torneo. Todavía nos queda tiempo para mejorar, aún no estamos al cien por ciento producto que estamos recién finalizando la temporada. Cometimos muchos errores defensivos que no se pueden repetir”.

En cambio el estratega linarense, Manuel González manifestó que a nadie le gusta perder aunque sea un partido amistoso: “me preocupa el accionar de mis jugadores, nos falta más convicción. Creo que la falta de experiencia no puede ser sinónimo de bajar en intensidad. En ese aspecto en el primer partido nuestro cuadro se vió muy bien. Lo que me tiene intranquilo es que el rival nos gana el partido apelando a la convicción individual de cada de sus jugadores y eso tenemos que reparar antes del inicio del campeonato”.

Por su parte, el timonel de la Corporación Albirroja, Marcos Álvarez, no está preocupado por el rendimiento que dejó el partido frente a Parral: “estamos finalizando la pretemporada, hubo refuerzos que no jugaron. Lo que nos tiene un poco complicados es tratar de dilucidar los elementos que nos están faltando como por ejemplo un 10, un creador y un delantero. Rojas, se vio muy sólo arriba y eso tenemos que solucionarlo. Ahora hay que dar vuelta la página y que la gente nos acompañe en la gran noche albirroja frente a la Universidad de Concepción, el próximo martes 11 de abril desde las 18:30 horas, donde la comunidad tendrá la oportunidad de conocer al plantel que nos representará en el campeonato de Tercera División”.

Quizás un llamado de alerta para lograr reforzar al actual plantel, aunque sabemos que todo pasara por el aspecto económico, de lo contrario será muy complicado lograr la ubicación que quiere el timonel que es estar en la medianía de la tabla de posiciones.