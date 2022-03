Deportes 11-03-2022

Albirrojos Continúan con los partidos amistosos de preparación a Copa Chile



Esta tarde juegan con el Club Deportivo Inelda y el domingo con Nacional Municipal



Una semana llena de fútbol es la que es la que está viviendo el equipo linarense que busca llegar en las mejores condiciones para los desafíos de Copa Chile y lo más importante el torneo de Tercera División. Dos encuentros han jugado los del Maule Sur ante equipos que llevan mucho tiempo en preparación, Curicó Unido y Rangers de Talca en series sub 21. Y esta tarde enfrentarán al Club Deportivo Inelda, en el sector de Orilla de Maule. Otro de los encuentros está agendado para este domingo a las 18:00 horas, ante el PSG del fútbol amateur Nacional Municipal, equipo que tiene entre sus filas a ex jugadores de Deportes Linares. Este pleito se disputará en la cancha del Club Deportivo Unión Yungay y el valor de la entrada será de 2 mil pesos, una gran oportunidad para que los linarenses puedan ver en la antesala de la Copa Chile a Deportes Linares temporada 2022.



Técnico



El estratega del “Depo” Luis Pérez Franco dijo que “hemos ido mejorando en relación al primer encuentro que tuvimos con Curicó. Rangers, es una categoría fuerte en sub 21, hicimos varias cosas interesantes, por lo menos anotamos tres goles y estuvimos mejor en el trato con el balón. El primer tiempo hubo fallas en defensa que nos significaron los primeros dos goles en contra. Pero, estoy conforme porque a medida que vamos jugando partidos amistosos, el elenco va entregando cosas buenas”.



Formación



La primera alineación que paró el técnico albirrojo en los primeros minutos del encuentro con los piducanos fue con :Sebastián Aravena , ex Rangers en portería; defensas , Bastián Muñoz , ex Municipal Santiago , Italo Müller , ex Municipal Santiago , Alan González , que no sigue , y Camilo Soto ex Trasandino ; mediocampo con Sergio Bobadilla , ex Rangers , Diego Ríos , ex Rangers de Talca, Matías Sáez , ex Santiago Morning ; delanteros , José Basualto , ex Rancagua Sur , Nicolas Arancibia , ex Provincial Ovalle y Martín Vargas ex Brujas de Salamanca.

Frente a Nacional

Los amantes del Depo, tendrán la ocasión de ver en acción por primera vez al equipo, en esta etapa de formación, el domingo a las 18:00 horas, cuando midan fuerzas con el equipo de Nacional Municipal. Nos informa el dirigente de Nacional, José Miguel Muñoz, que la entrada tendrá un valor de 2 mil pesos generales.

Cabe consignar que el cuadro amateur, es adiestrado por Manuel “monono” González, quien también estuvo en la banca de los albirrojos.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo