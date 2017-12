Deporte 27-12-2017

Albirrojos continúan con pruebas masivas de jugadores

- La próxima estación es la capital regional

Como muy positiva ha calificado el presidente la institución, Marcos Álvarez, las pruebas de jugadores nacidos entre los años 1995-2001. Son más de 78 los jugadores que han tenido la oportunidad hasta el momento. En la comuna de Longaví llegaron 20, jóvenes de los cuales fueron seleccionados 4; en Colbún, 38 y quedaron 4; en tanto que en San Javier, aparecieron 20 jugadores clasificando para la prueba final 4. De acuerdo a estos números Deportes Linares ha tenido la posibilidad de captar a 12 elementos que deberán sumarse a la prueba de jugadores que se realizará el próximo 3 de enero en la ciudad de Talca, en la cancha del Deportivo Seminario, desde las 18:00 horas, donde se espera también reclutar a un importante número de futbolistas que llegarán para la jornada final en el Tucapel Bustamante Lastra, en principio los días 8 y 9 de enero.

Álvarez, agregó que les fue muy bien en la reciente feria navideña donde la institución contaba con un stand: “se agotó el stock de camisetas que teníamos a la venta, pero para los que no alcanzaron a comprar la nueva indumentaria contarles que en la quincena del próximo mes tendremos nuevamente a disposición la camiseta oficial que sin duda ha causado gran impacto por su nuevo diseño que ha enamorado a muchos”. En principio se venderían en Estampados Tomax, al interior de la galería de calle Brasil frente al paso peatonal de calle Max Jara.

Sobre una posible asamblea de socios para entregar el balance general de lo que fue la temporada en Tercera División, señaló que “queremos tener una fecha bien fija para poder para poder hacer el resumen de lo que fue nuestra participación y proyectar el próximo año, sumando algunos refuerzos para la próxima temporada, por eso hemos dilatado un poco. El cuerpo técnico nos entregó una carpeta con 8 refuerzos que tenemos que salir a buscar para ganar tiempo y resolver esta situación lo más pronto posible”.

Cabe consignar que continúa el mismo equipo de trabajo, encabezado por el estratega Manuel “monono” González, quien debutó este año a cargo del equipo albirrojo realizando una aceptable presentación, puesto que la idea era no descender y fue lo que se logró. Ahora la idea es no pasar momentos complicados en lo futbolístico y tratar de estar entre los 4 primeros del torneo, porque estando en esas ubicaciones todo puede pasar, incluso disputar un probable cupo para regresar al fútbol profesional. Aunque todos sabemos que esa opción no sólo depende de los dirigentes porque en esta tarea todos son importantes, autoridades, hinchas, socios, simpatizantes, medios de comunicación, todos aportando un granito de arena que permita que nuestra albirroja esté en el sitial que le corresponde.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo