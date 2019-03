Deporte 23-03-2019

Albirrojos enfrentan esta tarde a Huachipato en el Tucapel Bustamante

La única baja sensible es que dejó la institución Mauricio Iturra.

Será el último partido amistoso, que tendrá Deportes Linares. Sin duda uno de los apretones más fuertes. Su rival Huachipato, equipo de la Primera A, que actualmente se ubica en la novena posición del torneo con 6 unidades. Su último encuentro fue frente a Unión Española, en calidad de forasteros, donde los dirigidos por Nicolás Larcamon, cayeron por 2 a 1. En esa ocasión el equipo titular del cuadro del “acero” fue con: Gabriel Castellón, Nicolás Ramírez, José Bizama, Federico Pereyra, Javier Altamirano, Sebastián Martínez, Felipe Barrientos, Nicolás Baeza, Cesar Valenzuela, Cris Martínez, y Alexander Succar. Ojalá que esta tarde puedan estar la mayoría de los titulares, aunque por ser partido amistoso seguramente darán descanso a algunas de sus figuras, pero en todo caso estamos hablando de un equipo de Primera División.

DEPO

Los linarenses, con este partido cierran los partidos amistosos previos al inicio del campeonato de Tercera División, que, para los adiestrado por Luis Pérez Franco, comienza el próximo fin de semana ante Real San Joaquín, en la Región Metropolitana.

Para los jugadores este será un partido muy especial, porque no todos los días se juega con un equipo de Primera. Incluso en la semana el cuerpo técnico y los jugadores revisaron los últimos encuentros que ha disputado el equipo de Huachipato.

Para el técnico albirrojo, el plantel está listo para este desafío: “es sin duda un partido muy lindo, esperamos que los chicos se suelten. Al frente tendremos un equipo de experiencia, por eso mis pupilos están muy motivados”.

Los elegidos por el estratega para este duelo de esta tarde son: David Pérez; centrales Bastián Irribarra y Pedro Tolosa; Laterales, Luis Segura y Ian Pavez; Volantes Centrales, Lucas Mondaca, Carlos Ahumada y Cristian Monsalve; Arriba Bryan Portflidtt, Julio Castro y Aarón Araya.

ITURRA AL NORTE

Una de las bajas que tendrá Deportes Linares, en el presente torneo será la partida de Mauricio Iturra, quien tuvo una oferta del cuadro de San Marcos de Arica y naturalmente para el jugador es una gran oportunidad jugar en el fútbol profesional. Incluso en el momento de su llegada dejó abierta la posibilidad de abandonar la institución por una oferta que se concretó esta semana. Ojalá que la partida de Iturra, no afecte a los jugadores porque todos conocemos el nivel del jugador que ahora deberá defender los colores del equipo de la ciudad de la eterna primavera.

ENTRADAS

Las boleterías del Tucapel Bustamante Lastra, estarán abiertas desde las 15:00 horas. Con los siguientes valores: Socios $ 1.500, Galería $3.000, Tribuna Lateral $3.500 y Block J $4.500.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo