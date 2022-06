Deportes 25-06-2022

Albirrojos enfrentan esta tarde a Osorno en el Polideportivo de la calle Rengo

Partido comienza a contar de las 15:30 horas, pero sin público



Solo una reflexión, si en el partido anterior disputado en Quillón, no podía ingresar público visitante, ahora si ingresaron algunos es responsabilidad del dueño de casa, creo que es un castigo muy arbitrario que priva a la institución de recibir cerca de 3 millones de pesos por concepto de la localía. La verdad es que no compartimos para nada lo sucedido en el duelo anterior, con jugadores de Quillón, que una vez terminado el partido fueron a encarar y provocar a la barra de Linares. Lamentablemente la ANFA, justo no vio esa parte del video que le mandaron los del sur. Pero, bueno hay que seguir remando y luchando para salir lo más rápido posible de esta categoría, pero no nos olvidemos que estamos en el fútbol amateur.

En la parte futbolística, el cuadro de Osorno, se quedó sin técnico luego de la renuncia del argentino Ricardo Lunari, aduciendo motivos personales. La determinación que tomó el ex Universidad Católica, llegó después del último partido que disputó Osorno, el cual fue el pasado sábado ante los colchagüinos, donde terminaron en tablas 1 a 1. En su reemplazo asumió como interino Diego Martínez. De visita registran una sola victoria con Rancagua Sur, dos empates con Quillón y Colchagua, una derrota con Provincial Ranco. Están en la quinta posición con 10 puntos.

En la otra vereda están los albirrojos, que si bien es cierto perdieron el invicto ante Colegio Quillón, continúan líderes del torneo con 17 positivos. Una derrota que dolió, pero que tarde o temprano tenía que pasar. En la semana se sacudieron de esa presentación que también lamentablemente arrojó una sanción para la hinchada que no podrá recontarse con sus colores blanco y rojo. Tendrá que sacar la entrada virtual a través de movilticket.cl, para ver desde su casa el match de esta tarde.

Uno de los que iría de titular es el hombre de la “mascara”, Nicolás Arancibia, quien señaló :“nosotros vamos s luchar cada balón, porque tenemos que quedarnos con los puntos para asegurar el cupo en la liguilla. Ya estoy recuperado y jugaré sin máscara . Un poco de tristeza porque no estará nuestra hinchada”.

Héctor “conejito” Muñoz, estará en la baca linarense y opinó: “hemos estado entrenado bien, y sin el técnico lo permite estamos en condiciones, pero al compañero que le toque debe hacerlo de buena forma. Es una lástima que juguemos sin público, pero queremos ganar y hacernos más fuerte con más unión que nunca”.

Finalmente, el técnico Luis Pérez Franco, realizó un balance de la previa del partido ante Osorno: “fue una buena semana, realizamos la táctica fija. La vez pasada perdimos con dos balones detenidos, pero también hemos ganado. Por eso es fundamental en este tipo de partidos donde está todo cerrado. Los chicos están súper motivados para sumar los tres puntos y poder hacer las cosas bien. Nadie dijo que sería fácil. Vamos a extrañar a nuestra hinchada, puesto que es el equipo que lleva más público a las gradas y eso también afecta. Son problemas que nos perjudicaron, nuestra tarea es hablar en la cancha”.



Los bendecidos

para este duelo, con los once que saltarán al gramado de la cancha número 1 Luis “mariscal” Pacheco, son: Sebastián Aravena, Cristian Latorre, Baltazar Hernández, Ítalo Müller, Camilo Soto, Sergio Bobadilla, Diego Ríos, Pablo Olivares. En tanto que en la ofensiva para perforar las redes, Bastián Muñoz, Nicolás Arancibia y Christian Monsalve. Para la emergencia, Ponce, Urrutia, Muñoz, Osorio y Basualto.

Sin duda que el equipo que tenga mejor claridad, mas inteligencia y corra todos los balones se quedara con los tres puntos, esperamos que sea Deportes Linares.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo