Albirrojos enfrentarán esta tarde a Pilmahue en Villarrica, buscando los tres puntos

Duelo está fijado para las 17:00 horas.

La misión de estos verdaderos “gladiadores” es una sola: ganar esta tarde en Villarrica. Por eso el técnico Luis Pérez Franco no se guardó nada y desde el pitazo inicial irá en busca del partido porque va con toda la artillería en la ofensiva con tres jugadores, el máximo goleador de la Tercera A, el “comandante” Julio Castro, en compañía de Bryan Portdflitt y Núñez. O sea, manejando los hilos desde el primer minuto.

Linares fue el único equipo del torneo que quedó libre la fecha pasada. En la semana hubo un diálogo con los empresarios que están a la cabeza de Deportes Linares. Una conversación en la cual el que llevó la batuta fue controvertido dirigente Jorge Vergara, quien, con su experiencia en el fútbol, les entregó consejos en estas batallas finales que sin duda serán decisivas para lograr el objetivo que es regresar al fútbol profesional.

El equipo quiere seguir manteniendo la diferencia con sus más cercanos perseguidores que hasta el momento son de tres puntos. Tienen claro que no hay margen de error, por ello viajaron con todas las comodidades y desde ayer están en la región de la Araucanía, para esperar el partido de esta tarde.

RADIOGRAFÍA

Los locales de Pilmahue estarían cambiando de superficie para el duelo, de césped natural a sintético. Necesitan también con urgencia los puntos. Se ubican en el casillero 13, con escasas 18 unidades. De local han disputado 10 partidos de los cuales, registran dos triunfos (Unión Compañías y Limache), con 6 empates y con dos derrotas ante Provincial Ovalle y Rengo. Vienen de rescatar un valioso punto en calidad de forasteros.

El ultimo cara a cara se registró en el mes de mayo en el Tucapel Bustamante Lastra, donde el “depo” con anotación de Bastián Irribarra y Bryan Núñez ganó por 2 a 0.

LA PREVIA

Para el técnico albirrojo el duelo de esta tarde no será fácil, porque ambos elencos necesitan los puntos: “sabemos que ya estamos en instancias finales y que cada partido se puede definir hasta por errores. Por eso nosotros debemos estar muy concentrados, para sacar adelante este compromiso. Y para eso tengo a los mejores de la semana. Queremos sumar los tres puntos que nos permitan seguir con esta ilusión”, dijo.

En portería se mantiene David Pérez, en la defensa Ronaldo Correa, Bastián Irribarra, Pedro Toloza y Kevin Leiva. Mediocampo Lucas Mondaca, Nazareno Fernández y Luis Oyarzo; mientras que los encargados de perforar las redes de Pilmahue serán Julio Castro, Bryan Portdflitt y Bryan Núñez.

Se lleva también una banca de lujo con Juan Aravena, Ian Pávez, Sebastián Orellana, Carlos Ahumada, Cristian Monsalve, Yerko Ureta y Luis Segura.

CARTELERA

Un dato no menor es que Deportes Linares continúa invicto en calidad de forastero donde registra 9 encuentros, con 3 triunfos y 6 empates.

Sábado

Municipal Santiago – Rengo 12:00 horas

Rancagua Sur - Real San Joaquín 16:00 horas

Mejillones – Osorno 16:00 horas

Pilmahue - Linares 17:00 horas

U. Compañías - M. Salamanca 19:00 horas

Domingo

Concepción – Limache 16:00 horas

Ferroviarios - Trasandino 18:00 horas



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo