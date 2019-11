Deporte 26-11-2019

Albirrojos entregaron balance económico de la temporada 2019

Cerca de 155 millones de pesos fue lo que se invirtió para lograr el ascenso

Con la presencia del presidente de Deportes Linares, Marcos Álvarez, y el Gerente Gabriel Artigues, se realizó un encuentro con los medios de comunicación, para entregar el balance de lo que fue la presente temporada. En primer lugar, el timonel de los linarenses agradeció el tremendo apoyo de todos los medios de comunicación que fueron un pilar fundamental en la difusión de la campaña de los Albirrojos: “queremos valorar su respaldo, ustedes fueron parte del éxito y naturalmente del logro que se consiguió”, acotó.

Luego el Gerente Administrativo, Gabriel Artigues, dio a conocer las estadísticas que arrojó la participación este año en el campeonato de la Tercera División: “haber conquistado el ascenso, creo que tuvo dos pilares sólidos. El primero el presupuesto que se planificó fue exitoso, mérito de todo el equipo humano. Lo segundo es que antes de empezar el torneo de Tercera División, generamos un consejo de presidentes con ANFA y conseguimos cambiar las bases. Nosotros propusimos que el campeón del torneo subiera inmediatamente sin ir a una liguilla. Se votó y se aprobó. Porque muchos pensaban que los equipos favoritos eran Limache, Concepción y Transandino, y nosotros no estábamos ahí, vale decir no éramos candidatos. Otro aspecto que no quiero dejar pasar fue el sistema de remuneraciones, ya que implementamos incentivos donde pusimos en la mesa 7 millones y medio por ser campeones. Lo conversamos con los jugadores Bastián Irribarra, Lucas Mondaca y David Pérez, quienes fueron los referentes del plantel”.

MANEJO DEL GRUPO HUMANO

“Al igual que en todas partes, hubo problemas. Tuvimos que desvincular algunos jugadores, pero seguimos pagándoles las remuneraciones, pero ellos no estaban insertos en los premios que pactamos con el resto del plantel. Siempre he dicho que para mí salir campeón no es lo mismo que ser campeón. Nosotros fuimos campeones, porque trabajamos y vivimos desde un principio buscando el objetivo”, dijo Artigues.

DINEROS

“Hubo un presupuesto inicial de 142 millones 800 mil pesos de ingreso, de egreso 141milones 222 mil pesos. Nos proyectamos un superávit de 1 millón 578 mil pesos. Claro que la realidad fue distinta. El ingreso fue de 154 millones 630 mil pesos, gastos 153 millones 799 mil pesos, donde tuvimos un saldo a favor de 831 mil pesos”, recalcó.

SOCIOS

“Teníamos presupuestado en esta materia 7 millones de pesos por este concepto, pero sólo logramos 4 millones y fracción. Creo que la gente debe cambiar su mentalidad, tener un sentido de pertenencia con el club. Si bien es cierto tuvimos un gran respaldo en el estadio. Si analizamos la cantidad de partidos de local, hubo 1548 personas por partido, lo que nos dio un total de 4 millones 139 mil pesos, por concepto de entradas”, agregó.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El viernes por la noche se realizó la cita con los socios de la institución linarense. Se dio a conocer el balance de la temporada el cual fue aprobado por la asamblea, la que agradeció también la transparencia. En la ocasión se pidió a la asamblea la autorización para poder constituir la Sociedad Anónima para el próximo año. Se indicó que el 60% será administrado por los empresarios a cargo del club y el 40% por la corporación de Deportes Linares. Los socios aprobaron en forma unánime esta constitución. El próximo 13 de diciembre se presentará la Sociedad, que llevará el nombre de Lister Rossel. Una vez inscrita se comenzará a planificar el año 2020 en el campeonato de la Segunda Profesional.

De acuerdo a lo expresado por algunos socios, todavía están pendientes algunos premios con el plantel de Deportes Linares.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo