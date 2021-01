Deporte 05-01-2021

Albirrojos esperan esta tarde sumar tres puntos ante Iberia en Los Ángeles





Partido clave se disputará desde las 18:00 horas

Un nuevo año comenzó y el Depo, lo tiene más que claro. Quieren borrar la estrepitosa caída frente a General Velásquez, dejar en el paso todo lo malo que fue el año pasado. Una buena manera es sin duda un triunfo ante Iberia, otro rival directo, donde si pierden comienzan a hipotecar su permanencia en el llamado “profesionalismo”.

Sin duda que habrá cambios, porque ni el técnico se esperaba esa derrota de 6 a 0 en la última fecha. El panorama ya es complicado, pero mientras haya una luz de esperanza se aferran a la posibilidad de seguir luchando, pero ojalá que, con garra, fútbol y entrega, porque en lo que vimos en el ultimo partido no hubo nada de esos conceptos.

Iberia, rival de esta tarde no será fácil. Ellos también quieren zafarse la zona “roja”. Los angelinos, tienen una ofensiva bastante rápida, uno de ellos el paraguayo Castillo, su característica principal es buscar la altura. Algo que llama la atención, Iberia no ha ganado en su regreso a casa, pero viene de golear nada menos que al cuadro de Recoleta, en calidad de forastero. Los goles fueron obra de los jugadores, Arnaldo Castillo, Cristóbal Parry y Gabriel Castillo. La última formación del técnico Eduardo Lobos, fue con: Elías Hartard, Cristóbal Perry, Jorge González, Diego Zambrano, Luciano Vargas, Marcelo Flores, Gabriel Castillo, Matías Contreras, Camilo Pontoni, Lucas Fierro y Arnaldo castillo.

LOS ALBIRROJOS

Con bajas los linarenses esperan levantar cabeza esta tarde. No serán titulares Alejandro Fariña y Mauricio Iturra. El técnico Ramon Climent, que desea olvidar el partido anterior, dijo “nos costó digerir la derrota frente a General Velásquez. Una goleada de proporciones. Realizamos una autocrítica de los errores infantiles que cometimos. Dimos muchas licencias y eso no debe pasar. Tuvimos 20 minutos muy buenos, pero después llegaron los errores no forzados y nos liquidaron. Las novedades serían Hernández, Ovalle y Martínez. El resto son los mismos que vienen jugando. Vale decir, la más probable alineación sería con: David Pérez, German Martínez, Bastián Irribarra, Alberto Hernández, Kurt Zimmermann, Lucas Mondaca, Oscar Hernández, Nazareno Fernández, Luis Oyarzo, Josué Ovalle y Nicolás Barrera.

Un compromiso que es fundamental para los albirrojos, si ganan siguen con vida y luchando por mantener la categoría. Si caen, comienzan a preparar las maletas para volver a los “potreros”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo