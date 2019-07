Deporte 09-07-2019

Albirrojos finalizaron primera rueda invictos y líderes del campeonato de Tercera A

Este sábado enfrentará a Real San Joaquín nuevamente en el Tucapel Bustamante, desde las 16:00 horas

No solamente, el “depo” tuvo que lidiar con un complicado rival, como Limache. A ello tenemos que agregar un desastroso arbitraje de Nicolás Diaz. A los 30 minutos ya había expulsado a Lucas Mondaca, jugador de Deportes Linares.

A pesar que los “tomateros” a los 2 minutos ya comenzaban a preocupar a David Pérez, con un remate de Mauricio Toro, luego al minuto 16 llegaría un centro de Marcelo Cáceres, que fue manoteado por Pérez. Claro, que los forasteros tenían un juego bastante brusco. A los 22, en jugada en profundidad de Deportes Limache, tuvo que salir del pórtico nuevamente Pérez, para despejar el peligro con la cabeza. La primera polémica llegaría a los 24 minutos, cuando se fue solo Luis Segura, en demanda del pórtico visitante y el jugador cuando se aprestaba a disparar, fue derribado por el jugador de Limache, Mauricio Toro y solamente fue sancionado con cartulina amarilla, aunque podría haber sido la expulsión. Un minuto más tarde una falta que le cometieron a Lucas Mondaca, que no fue cobrada y mas encima le mostró amarilla al jugador linarense, lo que tendría consecuencias 6 minutos más tarde, porque en una infracción que no nos pareció, el juez le sacó la segunda amarilla y expulsó al jugador de Deportes Linares, dejando con 10 elementos a los líderes del torneo.

Pero, a pesar de todas estas situaciones, el equipo de Luis Pérez Franco, sacó fuerzas de flaqueza y en una jugada en el minuto 42, fue derribado en el área Ronaldo Correa, y el árbitro marcó la falta penal para Linares. Frente al balón el “comandante” Julio Castro, el exterminador del área, que con un potente disparo con clase, anotó el gol y la alegría para la hinchada local. Con ese marcador se fueron al descanso.

COMPLEMENTO

Pérez Franco movió la pizarra y dejó en las duchas a Bryan Núñez, ingresando al jugador Valther Rozas, para tratar de contener la presión de Limache. Fue difícil, jugar casi todo el partido con un hombre menos. Al minuto 77, llegaría un tiro de esquina, ejecutado por Kevin Leiva y que fue conectado en forma brillante por Julio Castro, quien se suspendió en el aire y con un cabezazo certero anotaba la segunda conquista para el único equipo invicto del fútbol chileno.

A los 80 minutos fue expulsado el jugador de Limache, Marco Poblete, y ambos equipos se quedaron con un hombre menos. Una victoria contundente más aún con gran parte del partido con un jugador menos. Reiteramos que este debe ser el año de Deportes Linares. Finalizó invicto en la primera rueda y líder del torneo de Tercera División. Destacar la gente que a pesar del frio y el horario del partido igual apoyó con su asistencia al estadio. Creo, que, aunque oficialmente se entregó una asistencia controlada de público de 1.547 personas, hubo cerca de 2 mil. En todo caso la recaudación también fue importante: $3.751.500 pesos.

NUEVAS CARAS

Tal como lo habíamos anticipado, son tres los jugadores que reforzarán al plantel. Uno de ellos Sebastián Orellana, quien ya estuvo en la banca el pasado fin de semana. Se agregan Luis Oyarzo y Yerko Ureta, para enfrentar de mejor forma la segunda rueda que parte este sábado en el Tucapel Bustamante Lastra, a las 16:00 horas ante Real San Joaquín.

EXTERMINADOR DEL ÁREA

Una vez más la figura excluyente del partido fue el “comandante” Julio Castro, a quien lo sacaron en camilla, después de toda la entrega que realizó en el campo de juego y sus dos goles que convirtió: “creo que esta es una recompensa de lo que hizo todo el equipo. Hoy había que correr, luchar y meter porque estábamos con un hombre menos. No estoy acostumbrado a salir en camilla, pero el desgaste de hoy fue tanto que me acalambré y tuve que pedir el cambio. En el gol de penal esperé al arquero para que pudiera elegir un lugar y después tiré al otro lado. Esto ha sido bastante efectivo porque todos los penales que he tirado este año los he convertido y el segundo gol lo habíamos conversado con Kevin, nos pusimos de acuerdo y le di con todo con la cabeza. Creo que fue una muy positiva primera rueda, terminamos invictos y líderes, cometimos algunos errores y esperamos no volver a cometerlos. Hay que trabajar mejor para lograr el objetivo. En lo personal llevó 16 goles, el año pasado sólo anoté 9, así que con todo para darle una satisfacción a la hinchada”.

TÉCNICO

En tanto que el técnico Luis Pérez Franco, en el análisis del partido, dijo que fue muy complicado porque “quedamos muy temprano con un hombre menos ante un gran rival que fue Limache. Destacar el desempeño de mis jugadores que corrieron bastante y debieron redoblar los esfuerzos para sacar adelante este duelo. Estamos muy contentos con este resultado, hemos terminado la primera rueda invictos. Esto recién comienza y felicitar a la gente que nos acompaña con su presencia. Tenemos que seguir igual y a no relajarse, porque se nos viene la segunda rueda este sábado, y trabajar con mas profesionalismo para encarar otro duelo que para nosotros será otra final”.

Sin duda que los medios de comunicación local han sido fundamentales también para motivar a la comunidad. Porque seamos claros, los medios nacionales literalmente se enganchan la mayoría de las veces de lo que dan a conocer los medios de la ciudad, lo que también es positivo, no olvidarse de ese pequeño gran detalle.

Aún queda el partido pendiente que se juega mañana entre Trasandino y Osorno. En el caso que ganen los locales, quedarán acompañando a Deportes Linares Linares con 28 puntos, en la tabla de posiciones



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo