Deporte 27-03-2018

Albirrojos ganaron por la cuenta mínima a Lota

La solitaria anotación fue del “Bíblico” Araya. No obstante, el técnico no quedó conforme con el rendimiento

Creo que el análisis del primer tiempo no para más. Concordamos con el estratega Manuel “monono” González, que fueron 45 minutos para el olvido, sin claridad con un equipo que no jugaba a nada y que dejó muchas dudas. Hasta la hinchada mostró cierto descontento reprochando el accionar- porque seamos honestos-todavía hay que mejorar en todos los aspectos. Lo positivo fue la capacidad de reacción y el resultado. Porque Deportes Linares, en el primer tiempo fue un verdadero espejismo.

Una linda tarde fue la que se vivió en Tucapel Bustamante. Todo comenzó con la presentación oficial de los jugadores y cuerpo técnico que compiten en esta división de los sueños.

En lo futbolístico, hemos señalado que Linares, no jugó a nada en el primer tiempo, muy dormido y con muchos inconvenientes en la salida. Además, hubo poco tino para administrar el balón, lo que aprovechaba el cuadro de la “lamparita”, ya que a los 3 minutos, el jugador Nicolás Poo sacaba pintura al arco del sector norte tras un potente remate y se salvaba el pórtico albirrojo. Luego fue Rafael Rubio, quien con un certero testazo casi la embocaba.

A los 11 llegaría la primera opción para los dueños de casa, después de una jugada en profundidad de Diego Fuentes, que lamentablemente no alcanza a conectar Javier Parra. Pero, sería otra vez Lota que llegaría a inquietar a Pérez, en un remate de Fabián Novoa. Cuando el cronómetro marcaba el minuto 23, Johan Barrera birló un balón se fue hasta el fondo, sacó el centro, y cabezazo de Bastián Irribarra que tuvo la ocasión pero no pudo abrir el guarismo en la tarde albirroja.

Avanzaban los minutos y no había una claridad en el dominio del balón de Linares. Convengamos que Lota es el fiel reflejo de los cuadros de Tercera División, muy aguerrido y con mucha pierna fuerte, rivales a los cuales los “toros” deberán acostumbrase para sacar adelante los partidos. Las últimas ocasiones del primer tiempo estarían a cargo de Fariña, de cabeza, y Saldaña en un tiro rasante.

Pero de una cosa estamos más que seguros, hay un arquero de lujo, hablamos del portero linarense David Pérez, que en dos jugadas mostró los reflejos y la rapidez para ir al piso. La tapada del partido fue a los 42 minutos cuando se produce un error en la defensa, pelota que robó Ronald Navarrete, que ingresaba ya al área y una reacción felina del portero Pérez, que no tuvo miedo para ir abajo y quedarse con la esférica.

Muy poco mostró Deportes Linares, en la primera etapa, inquietante panorama, sobre todo que faltan dos semanas para el inicio del torneo.

COMPLEMENTO

Parece que fue muy cargado el “café” en el camarín albirrojo porque notamos que hubo otra mentalidad en los jugadores, claro que todavía no logran el nivel que esperamos todos. A los 48 minutos, en una excelente jugada en profundidad de Julio Castro quien ganó la marca de los defensas y cuando ingresaba al área recibió un manotazo del jugador de Lota, Herber Reyes, y el juez colombiano muy cerca de la jugada vio el golpe y sancionó la pena máxima a favor de los albirrojos. Frente al balón el “bíblico Aarón Araya, quien con sangre fría y con clase disparó al sector derecho del arco norte decretando el gol para Deportes Linares, que sería el único en la tarde albirroja.

Después vendrían una serie de modificaciones en ambos equipos. Un Linares que si bien es cierto tuvo capacidad de reaccionar, pero que tuvo muchos inconvenientes en la salida, algo que no dejó muy contento a los hinchas.

Uno de los asistentes al estadio, Miguel Muñoz, manifestó que Deportes Linares jugó bien sólo los 15 minutos del segundo acto: “creo que todavía el equipo no encuentra la mecánica de juego, veo con preocupación el rendimiento porque el plantel ha trabajado con tiempo y no vemos una mejoría. Es más Lota, fue un rival discreto. Me pregunto qué paso con el “chuqui” Liencura que anotó goles en el cuadro de Rengo, Freddy Vásquez que es una figura , Brayan Zarricueta que anotó en Buenos Aires de Parral , Cristian Castillo , que fue un referente el año pasado , todos jugadores linarenses, pero que el “depo” no cuenta con ellos”.

Destacar también al grupo local Mamboterapia, que prendió al público en la previa al partido.

Nuestra apreciación es que si bien es cierto el equipo mejoró en comparación con Deportes Concepción, todavía le falta mucho para alcanzar su nivel. Porque no nos olvidemos que este equipo se conformó para estar disputando el campeonato y ser protagonista del torneo. Hasta ahora queda al debe y con algunas dudas.

Asistió un público de 732 personas. Con 280 entradas de cortesía; 452 vendidas y una recaudación de 904.000 mil pesos. Los próximos partidos amistosos de los albirrojos son este jueves 29, a las 19 horas con Caupolicán en Cauquenes ; domingo 1 de abril , 17:30 horas con Buenos Aires en Parral y Jueves 5 de abril a las 18:00 horas en Vara Gruesa .

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo