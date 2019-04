Deporte 30-04-2019

Albirrojos ganaron su primer partido de forasteros y continúan invictos en el torneo

- Los goles ante Rengo fueron marcados por Lucas Mondaca y Julio Castro. Quedaron terceros en la tabla con 9 puntos

Un claro triunfo logró Deportes Linares, luego de vencer al cuadro de Rengo por 2 a 0. Una victoria que tuvo como pilar fundamental el primer tiempo, gracias a la tenencia del balón hasta el minuto 22, que fue donde concretó el gol. Los linarenses sin duda que jugaron los mejores minutos mostrando una solidez en todas las líneas. Esta vez, el técnico Luis Pérez Franco, cambió el esquema y jugó con 4 en el medio, donde hubo un complemento que se plasmó en el campo de juego con Ahumada y Mondaca.

Corría el minuto 22, cuando gracias a la presión y al buen fútbol que realizaba Deportes Linares, llegó la infracción que le cometieron al jugador Luis Segura. El encargado de ejecutar el lanzamiento libre fue Leonardo González y al cabezazo fueron los más espigados del “depo”: Bastián Irribarra, Pedro Tolosa y Julio Castro, pero después de una serie de rebotes apareció Lucas Mondaca para darle con potencia a la esférica desde el área chica y fusilar al portero de Rengo, Diego Torres. Los hinchas albirrojos, que nunca dejan solo al equipo, disfrutan y se abrazaban con esa conquista que ponía justicia a lo que se reflejaba en esos momentos del partido.

Después, lamentablemente, Linares cayó en un letargo futbolístico entre los 25 y 37 minutos del primer tiempo donde creció Rengo, y comenzó a llegar con cierto peligro al arco contrario, incluso Gabriel Williams tuvo una clara ocasión. Afortunadamente Linares soportó la tempestad y pudo irse en ventaja al término de los primeros 45 minutos.

COMPLEMENTO

Tal cual lo reconocieron algunos jugadores linarenses, bajaron el rendimiento, lo que fue clave para que Rengo subiera en sus acciones de ataque, incluso hubo dos tiros de esquina donde David Pérez tuvo que estar atento para evitar el gol de los locales. Era más el equipo dirigido por Gerardo Silva, llegaban por todos los frentes y nuevamente Williams tuvo otra ocasión. La jugada clave llegaría cuando el cronómetro marcaba los 80 minutos de partido. Un tiro libre que convertía el cuadro “oro y cielo”, que fue anulado por el guardalíneas quien argumentó que Williams obstaculizaba la visión del portero linarense David Pérez. Cuando Linares estaba complicado por el ímpetu del cuadro local, Lukas Bustos quien estaba haciendo su debut, fue derribado por el jugador José González y el juez marcó la falta desde los doce pasos, penal para el “depo”, cuando los albirrojos estaban ahogados producto de la presión de Rengo. Frente al balón en el arco norte el goleador del “depo”, Julio Castro, quien disparó al medio del arco y facturó el definitivo 2 a 0 para los linarenses, en el minuto 90 del partido.

Convengamos que no fue fácil la victoria, pero que Linares realizó uno de los mejores 45 minutos, que fue la clave para este triunfo. Logró defender y contener los embates de Rengo, sobre todo en la segunda etapa. Para tenerlo presente: es la primera victoria en calidad de visita del “depo”. David Pérez entregó el arco en cero y siguen invictos en el campeonato de Tercera División, en conjunto con Deportes Concepción. Escalaron al tercer lugar con 9 puntos y este fin de semana quedarán libres en el campeonato.

VOCES

El técnico Luis Pérez Franco, coincidió que la diferencia la marcó Linares, en el primer tiempo: “felicitar a los muchachos por esta victoria, por el fútbol mostrado sobre todo en el primer tiempo. No nos olvidemos que Rengo es un equipo fuerte en este torneo. Cuidamos el resultado, sabemos que todavía no se ha ganado nada, pero hay que seguir trabajando con la misma humildad. Este fin de semana quedamos libres. Ojalá puedan llegar refuerzos que nos permitan tener más variantes”.

Quien abrió la senda la victoria fue Lucas Mondaca, quien señaló que era un triunfo que necesitaban: “nuestra misión era recuperar los puntos que dejamos escapar en casa, creo que esta tarde mejoramos en lo que estábamos fallando y obtuvimos una victoria gracias a que en el primer tiempo manejamos muy bien el balón y el segundo ellos subieron. Personalmente fue un triunfo muy trabajado y nos vamos contentos a casa”.

Finalmente, el goleador Julio Castro, manifestó que era vital tener una alegría de visitantes: “creo que plasmamos lo que trabajamos en la semana en el primer tiempo. Después por el ímpetu de ellos en la segunda fracción, salieron a buscarlo y nos tuvieron literalmente contra las cuerdas. pero gracias a Dios, se nos dio la jugada del penal donde pudimos marcar el segundo tanto que nos dio este triunfo”.

En el primer tiempo Linares formó con: David Pérez, Pedro Toloza, Bastián Irribarra, Ronaldo Correa, Kevin Leiva, Carlos Ahumada, Luis Segura, Lucas Mondaca, Leonardo González, Hernán Araya y Julio Castro.

RESULTADOS

Provincial Ovalle 1 – Rancagua Sur 1

Limache 1 – Mejillones 3

Real San Joaquin 2 – Union Compañias 3

Osorno 2 – Ferroviarios 0

M. Salamanca 2 – M. Santiago 2

Trasandino 4 – Pilmahue 3

Rengo 0 – Linares 2

POSICIONES

Deportes Concepción, que no jugó este fin de semana se mantiene como líder, con 12; segundo Limache, 10; tercero Deportes Linares, 9; Unión Compañías, con 8; Provincial Ovalle, Municipal Santiago, Trasandino, y Rancagua Sur, con 7; Municipal Salamanca, con 6; Osorno, 5; Mejillones y Rengo, con 4; Pilmahue y Ferroviarios, con 3; y el colista Real San Joaquín, con 2 puntos.

En la próxima fecha Deportes Linares, quedará libre y retornará para jugar por la séptima fecha, ante el cuadro de Pilmahue el 11 de mayo.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo