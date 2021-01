Deporte 12-01-2021

Albirrojos golearon a San Antonio Unido encendiendo una luz de esperanza





La sinfonía futbolística estuvo a cargo de Oyarzo, Fernández y Barrera

Un duelo que estuvo marcado antes del inicio del partido por un minuto de silencio, merecido por lo demás para quien fue dirigente de Deportes Linares, presidente de la AFAL y secretario de ANFA regional, Eduardo Méndez Parada, quien, desde lo más alto, estamos seguros que estuvo alentando al Depo.

Sin duda que los goles marcan la dinámica y la tendencia de los partidos. Ya en menos de 5 minutos, Linares se ponía en ventaja, con un “puntete” del “chiqui” Oyarzo, que sorprendió al portero del Sau. Pero, premio también al excelente nivel futbolístico, que estaba realizando Deportes Linares, en el amanecer del partido.

Sintió la estocada el equipo porteño y se fue con todo en busca de la igualdad. Un minuto más tarde, fue Campos que casi convierte un gol olímpico. La “caprichosa” dio en el palo del portero Salas, que estaba debutando en los albirrojos. A los 9 la lesión de Mauricio Iturra, un dolor muscular le impidió seguir en el terreno de juego, fue reemplazado por Lucas Mondaca. Luego al minuto 20, una jugada que tejieron Oyarzo y Ovalle, que casi se transforma en el segundo para el equipo de Climent. A los 32, perdonó el jugador Hernández, que no le dio dirección en una posición inmejorable frente al punto penal, y Linares seguía desperdiciando las ocasiones que se creaba en el duelo. Seguidamente a los 36 y 39 minutos, respectivamente, vendrían las oportunidades de aumentar en la cuenta que tuvieron Mondaca, con un disparo desde fuera del área, y Martínez.

Con la ventaja mínima se fueron al descanso, con un Deportes Linares que merecía mucho más, porque marcó superioridad desde el primer minuto.

COMPLEMENTO

Un desesperado técnico del Sau comenzó a mover su pizarra y se la jugó con algunas variantes, que afortunadamente para los albirrojos, no le dieron resultado. A los 50, llegaría la mejor jugada colectiva del compromiso, una jugada que la iniciaron en la mitad del campo de juego Fernández con Zimmerman. El propio jugador tomó la diagonal, proyectó el balón para Ovalle, quien elude la marca de los defensas, levantó la vista y le dio el pase para que el propio Fernández, anotara la segunda conquista para los albirrojos. Al minuto, 56 llegó la tapada espectacular del arquero linarense Salas, ante el remate potente de Muñoz. A los 60, llegaría la tercera sinfonía de alegría y esperanza para los dirigidos por Climent, luego de una tremenda habilitación de Oyarzo, para que el “astro boy” Barrera, ganara al defensa, se diera media vuelta y con tiro bajo esquinado anotara el 3 a 0 para Linares.

Lo que vendría después del tercer tanto de los albirrojos fue solo esperar que el juez hiciera sonar el silbato para poner término al duelo entre los albirrojos y los lilas del puerto. Un Linares que hizo un gran partido y que se aferra a una luz de fe y esperanza, faltando cuatro finales. El próximo rival, este sábado a las 18:00 horas en la región metropolitana, es el líder al líder de la competencia, Lautaro de Buin, equipo que logró en los últimos minutos la igualdad jugando en su reducto ante Deportes Colchagua.

GOLEADORES

Luis “chiqui” Oyarzo, abrió la senda del triunfo, y al término del partido, opinó: “estábamos con la soga en el cuello, teníamos que entrar a ganar. Le pego con todo un “puntete”, a veces hay darle como sea para que el balón ingrese al arco. Vamos a trabajar con todo y mejorando los errores que se cometieron, para jugar de igual a igual para dar la pelea y sumar tres puntos ante el líder de la competencia”.

Nazareno Fernández, anotó un hermoso gol: “tomé el balón en tres cuartos de cancha y lo proyecté para Ovalle, quien eludió a los defensas, levantó la vista y me vio que estaba en el centro, no tuve más que pegarle para enviarla al fondo de la red. Sabemos que quedan finales y vamos a ir con todo”.

Nicolás Barrera, que facturó el tercero para Linares, dijo que “este partido era de seis puntos, y teníamos la obligación de ganar si o sí, para mantener la ilusión. Hoy realizamos un buen juego, nos salió todo. Agradecido de mis compañeros que trabajan duro durante toda la semana y que se refleja en cada partido. Tengo mucha fe en que nos podemos salvar, pero dependemos también de otros resultados. Este es un gran envión anímico. La vez pasada realice una crítica a los dirigentes en el sentido de que estábamos solos y ahora todo se hizo bien, en estos momentos más que nunca necesitamos el apoyo de todos”.

DT

Para Ramon Climent, este fue un triunfo muy trabajado: “hicimos un partido muy regular, mantuvimos el nivel. En el primer tiempo tuvimos muchas ocasiones, pero no concretamos una sola, en el complemento fuimos sólidos y anotamos dos goles más, lo que nos dio tranquilidad. Tuvimos el debut del portero Salas, muy positivo desde todo punto de vista. Vamos a preparar el partido frente al puntero con todo nuestro fondo futbolístico. Yo les decía a cada rato, “chiquillos” quiero dormir bien esta noche y me respondieron en la cancha. Lo otro tenemos que trabajar juntos, entre la Corporación y la Sociedad Anónima, pensando sólo en un objetivo que es Deportes Linares, los “egos” para mí no existen”.

Con esta victoria, Deportes Linares sumó 15 puntos, continúa como colista del torneo, pero ahora quedó a tres puntos de Vallenar, que tiene 18; San Antonio Unido, 19; Deportes Concepción, 20; Deportes Colina, 21; Deportes Iberia, 22 e Independiente ,23. Faltan 12 puntos en disputa.

FOTO: Ramón Climent, director técnico de Deportes Linares.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo.