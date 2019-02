Deporte 12-02-2019

Albirrojos iniciaron pretemporada soñando con el regreso al profesionalismo

El nuevo estratega prometió trabajo para lograr el objetivo.

Llegó el momento esperado, ayer en el polideportivo Tucapel Bustamante Lastra se inició el periplo de la maquinita albirroja. Esta vez con rostros nuevos no solamente en lo relacionado a jugadores sino también desde la banca que esta vez esta a cargo el nuevo director técnico Luis Pérez Franco, quien hace 30 años vistió los colores albirrojos. En sus primeras declaraciones Pérez, dijo que “este camino lo inician con el objetivo que espera toda la comunidad y la hinchada en general el regreso al futbol profesional. Este trabajo lo vamos a realizar con mucho profesionalismo, entusiasmo, disciplina, convicción para poder lograr el retorno al futbol profesional. Es un lindo desafío tratar de llegar lo más lejos con Deportes Linares. En torno a los últimos refuerzos mencionó a los jugadores: Carlos Ahumada, ex Municipal Santiago y Pilmahue; Ronaldo Correa, central que salió campeón también con Pilmahue; Bryan Porflidtt, que jugó en Rengo el año pasado y en Parral, un centro delantero que tiene mucho gol; Nazareno Fernández, hermano de Matías Fernández y Luis Segura, que viene de Rengo. Esos los jugadores que pide a la dirigencia hasta ahora y llegaron acuerdo. La idea es tener 25 jugadores dos por puesto y tres arqueros. Por eso estamos con cautela tratando de cerrar con los cupos que son los más importantes, quienes tienen la experiencia. Pérez, agregó que tiene lindos recuerdos como jugador, incluso sintió esa presión cuando estuvo a cargo de Municipal Santiago, una hinchada que es fiel y una gente que le gusta ver triunfar a su equipo. A la hinchada le pido paciencia no es fácil armar un equipo de la noche a la mañana, vamos a realizar muchos encuentros amistosos para ir conociendo a los jugadores, para que vayan adaptándose a la ciudad y al hincha. Este equipo tiene mucha historia en el futbol y lucharemos con trabajo para lograr el soñado regreso. Atentamente observando la practica estaban Gabriel Artigues, Jorge Vergara y el grupo de directores de Deportes Linares. Artigues, contó el inicio de la pretemporada “un poco de frio en el comienzo, tenemos cerca de 30 jugadores algunos de los cuales todavía no está definida su situación, porque no quedaran más de 25 y la próxima semana ya se conocerá en forma definitiva el plantel de la presente temporada”. Uno de los sobrevivientes del año pasado y que continua en los albirrojos es Lucas Mondaca, quien no tuvo un buen año la temporada anterior por su lesión “espero que este año sea mucho mejor y nos estamos preparando bien dejaremos todo en la cancha para lograr el objetivo que estuvo tan cerca el año pasado”. En tanto uno de los últimos jugadores en incorporarse a la institución, fue Bryan Porflidtt, ex Rengo quien recibió el llamado de Luis Pérez Franco,

para ser parte del equipo linarense “esta es una institución grande, con los mismos desafíos que tengo en lo personal ir al profesionalismo. La clave es ser unido en esta división y dejarlo todo en la cancha con garra hasta el último minuto del partido”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo