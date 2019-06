Deporte 04-06-2019

Albirrojos lograron valioso empate que les permite seguir invictos y líderes del campeonato junto a Trasandino

Cerca de 50 hinchas recorrieron más de 1.400 kilómetros para acompañar al equipo

En el fútbol para algo muy curioso. Tú puedes dominar los 90 minutos de partido, pero si no tienes ese “cachito” de suerte para anidar el balón al fondo de la red, nada puedes hacer. Eso fue lo que sucedió con Deportes Linares el sábado recién pasado en el estadio Wilfredo González de Andacollo. Un recinto con una superficie sintética, que todos sabemos que provoca anticuerpos en el “depo”. Si analizamos la contienda, fue el único equipo que continúa invicto, quien propuso y salió a buscar el partido. Tuvo ocasiones, que no fueron aprovechadas, Aarón Araya, dos claras en el primer tiempo. El goleador Julio Castro, también tuvo oportunidades.

Deportes Linares pudo reaccionar rápido, porque fue Unión Compañías, quien abrió el marcador, luego de una desinteligencia de la defensa. A los 69 minutos, Ariel Tapia facturaba para los locales que no habían hecho nada en el campo de juego. Luego, vendría el ingreso de Cristian Monsalve, por Bryan Núñez. Cuando faltaban 9 minutos para el término del partido un centro de Leiva, que pasó a defensores y atacantes le permitió a Monsalve, meter la pierna y dar la igualdad para los linarenses. Satisfacción para esos hinchas que de verdad son de corazón, porque casi nadie viaja 1.400 kilómetros en un día para ver al equipo de sus amores.

El resultado fue un empate a 1 que deja a los albirrojos punteros en la tabla de posiciones e invictos en el torneo. Pero los del “Depo” fueron muy superiores al equipo de la Región de Coquimbo, y el problema fue no poder concretar las oportunidades que estuvieron en las jugadas de Aarón Araya, Lucas Mondaca, Julio Castro y Bastián Irribarra.

DT

“Este es un punto importante, pero lo quisimos buscar desde el 1er minuto, hicimos un viaje largo por parte de los muchachos, los dirigentes y todo el plantel para ganarlo, pero demostramos en la cancha que fuimos superiores a ellos, lamentablemente se pusieron en ventaja, nosotros no concretamos muchas ocasiones de gol, pero el fútbol es así, seguimos invictos, rescatamos un punto importante, hicimos un buen encuentro, los muchachos sacaron el fútbol que tienen, y ahora a seguir trabajando”, manifestó Luis Pérez Franco, entrenador de Linares.

GOLEADOR

“Es un punto importante, sabíamos que ellos iban a jugar su juego, nos cuesta mucho el pasto sintético, no estamos muy acostumbrados, lo importante es que se pudo sumar y no perdimos el invicto, hay que trabajar muchas cosas en la semana, y también agradecer a la hinchada, porque en cada partido tenemos a linarenses apoyándonos, agradecer a mi mamá que siempre viene a apoyarme”, indicó Cristian Monsalve, autor del gol de Linares.

VOCES ALBIRROJAS

El capitán albirrojo, Bastián “Gato” Irribarra también destacó el apoyo incondicional de la hinchada: “fue un partido complicado, porque ellos no salieron a proponer, nosotros siempre propusimos nuestro juego, este es un punto valioso, seguimos con el invicto y felicitar a todos mis compañeros, en todas las canchas siempre hay un linarense, agradecerles a ellos porque están aquí y decirle a la hinchada que nosotros nunca vamos a bajar los brazos y vamos a estar en la pelea del campeonato”.

Fueron más de 70 hinchas los que llegaron hasta el Estadio Municipal de Andacollo, en minibuses, autos particulares y buses desde Santiago, un viaje de cientos de kilómetros, lo que siempre ha sido muy valorado por los jugadores y el cuerpo técnico.

Kevin Leiva, Jugador de Deportes Linares agregó que “fue todo difícil, el viaje, la cancha, pero sacamos el partido adelante, fuimos siempre a buscar el resultado, en realidad buscamos el gol durante todo el partido, y a la hinchada agradecerle, porque nos sentimos alegres y protegidos con la gente que viene y nos apoya. Viajaron muchos kilómetros para venir a alentarnos y eso nos enorgullece”.

“La hinchada está en todo momento animando, estamos muy agradecidos de eso, a nosotros nos costó hacer el gol porque nosotros venimos invictos, y luchamos y sacamos el empate, sacamos un punto así que seguimos arriba”, concluyó Nazareno Fernández, jugador de Deportes Linares.

POSICIONES

Con este resultado Deportes Linares sigue en el primer lugar de la tabla de posiciones con 19 puntos y una diferencia de +9, lo sigue Trasandino con los mismos 19 puntos pero +7. Limache tiene 18, luego viene Deportes Concepción con 16. Más abajo está Rengo y Salamanca con 15 puntos y una diferencia de +3 y +2; Ovalle tiene 14 y Unión Compañías 13. Municipal Santiago y Rancagua Sur tienen 12 y una diferencia de +2 y -1. Osorno tiene 11, Mejillones 10; Pilmahue y San Joaquín tienen 7 y diferencia de goles de -6 y –7. El colista es Ferroviarios con 3 puntos.

Deportes Linares este fin de semana debe enfrentarse a Mejillones en el Estadio Tucapel Bustamante Lastra. El partido será el sábado 8 de junio, en principio desde las 16:00 horas.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo