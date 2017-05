Deporte 30-05-2017

Albirrojos lograron valioso punto en Olmué

- Igualaron frente a Limache

Un buen partido realizó el equipo que dirige Manuel González, incluso pudo haber vencido. Otra vez el equipo llega pero no concreta. Se espera que los refuerzos que podrán incorporarse puedan tener la jerarquía para finiquitar en los momentos en que se presenten las ocasiones.

Hay que recordar que los albirrojos se presentaron en Olmué con varias bajas, lo que supo sacar adelante el estratega linarense. Una vez más Lucas Mondaca fue la gran figura del partido en conjunto con el portero Juan Aravena, quien hace rato que está dejando gratas impresiones. Viendo las imágenes de la transmisión en vivo de pueblo albirrojo, da la impresión que en ningún minuto comete falta penal al delantero del equipo de la ciudad de los “tomates”, pero volvamos a lo de siempre y que no parezca una frase cliché: los arbitrajes dejan mucho que desear en esta división y casi siempre son localistas algo de lo que ya se está dando cuenta el equipo linarense que esta vez vistió de albiazul.

El elenco forastero ingresó al césped del campo de juego con: Juan Aravena, Diego Espinoza, Luis Oróstica, Alejandro Fariña, Diego Fuentes, César Salazar, Lucas Mondaca, Israel Salgado, José Rojas, Aarón Araya, y Jesús Sierra.

GOLES

A pesar de que el cuadro “rojo” de Limache llegaba al pórtico de Aravena, el cuadro linarense nunca se complicó, fue un duelo bastante parejo jugado con gran intensidad en donde ninguno de los dos cuadros quería dejar escapar la posibilidad de sumar. A los 34 minutos llegó el cobro del principal tras una jugada bastante rápida donde para el “pito” fue penal tras una entrada del delantero, pero que en la imagen se aprecia que no hubo intención de Aravena de cometerle la infracción; vale decir un claro penal regalado para el cuadro local. Frente al balón estaba Castro quien con un potente disparo decretaba la apertura del marcador a favor de los locales.

Con ese marcador se fueron al descanso. En etapa de complemento el técnico mueve las escasas piezas que llevaba para este compromiso, y Linares se transformó en el gran dominar del mediocampo generando fútbol en los pies de Lucas Mondaca. Al minuto 72, luego de una jugada de Aarón Araya, quien habilitó a Estefano Saldaña, quien había ingresado de la banca, remata desde fuera del área y la pelota da primero caprichosamente en el horizontal para luego ingresar al arco de Limache y decretar la paridad para Deportes Linares.

Incluso hubo un claro penal que no fue sancionado por el juez del compromiso para los de la Villa de San Ambrosio. Un punto que por lo menos suma para Linares, pero que todavía está a sólo tres puntos del colista Mejillones. Por eso el partido frente a Chimbarongo, que se estaría jugando el domingo en principio, será vital para alejarse de los últimos lugares de la tabla de colocaciones.

RESULTADOS

Estos fueron los guarismos de la sexta fecha de la primera rueda del torneo de la Tercera División:

Chimbarongo 0 – Estación Central 2

Deportes Rengo 2 – Brujas de Salamanca 1

Provincial Ovalle 0 – Tomas Greig 1

Real San Joaquín 4 – Colina 1

Deportes Limache 1 – D. Linares 1

Mejillones 1 – Lautaro de Buin 1

Fernández Vial 1 – G. Velásquez 1

TABLA DE POSICIONES

1.- Fernández Vial 13

Deportes Rengo 13

3.- Lautaro de Buin 11

4.- Estación Central 10

Real San Joaquín 10

6.- Colina 9

7.- G. Velásquez 8

8.- Brujas de Salamanca 7

Limache 7

10.- Provincial Ovalle 6

11.- Deportes Linares 5

12.- Gasparín 4

Chimbarongo 4

14.- Tomas Greig 3

15.- Mejillones 2

PRÓXIMA FECHA

D. Linares – Chimbarongo

G. Velásquez – Provincial Ovalle

Lautaro de Buin – Limache

Colina – Fernández Vial

Brujas Salamanca – Mejillones

Estación Central – San Joaquín

Tomas Greig - Gasparín