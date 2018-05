Crónica 02-05-2018

Albirrojos no pudieron ante Tomás Greig y un deplorable arbitraje

Previo al encuentro, tres consejeros regionales llegaron hasta el estadio para comprometer gestiones y lograr el mejoramiento del recinto deportivo.

La previa del duelo comenzó con la visita de los CORES, que llegaron hasta el polideportivo Tucapel Bustamante Lastra. Llegaron Rafael Ramírez, Rodrigo Hermosilla y Edgardo Bravo, quienes en compañía del timonel de la institución recorrieron las instalaciones del estadio. Un recorrido que comenzó en los baños, tribuna, camarines para terminar observando las torres de la iluminación.

Al referirse sobre los trabajos que se deben realizar en el recinto deportivo, el Core, Rodrigo Hermosilla, manifestó que “la tarea será de los dirigentes para que a través de una conversación con el alcalde puedan a través de los proyectos FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local), intervenir baños, camarines, tribunas e iluminación. El aporte de estas iniciativas alcanza a los 90 millones de pesos. En lo personal me comprometo cuando sea presentado este proyecto hablar con los demás Cores y dar una respuesta positiva para que se puedan aprobar estos recursos. Así como lo hemos hecho con otros recintos deportivos como por ejemplo en Curicó. Los municipios tienen 4 FRIL en el año por lo tanto esa es la posibilidad que veo concreta para realizar estas reparaciones que en realidad no sólo tienen que ver con la comodidad, sino que con seguridad y la dignidad de quienes hacen deportes”.

Por su parte el Core, Rafael Ramírez expresó que “esta visita ha sido muy positiva, porque nos hemos empapado de las condiciones precarias que presenta el estadio en los baños, tribuna, camarines, marcador e iluminación. Queremos que el alcalde Mario Meza, nos acompañe para que juntos hagamos un ejercicio en común. Sabemos que se hizo una inversión en el frontis, pero ahora es el momento de continuar haciendo mejoras porque se necesitan para que los linarenses tengan un recinto digno para todos los habitantes en especial para quienes son hinchas del “depo”.

En tanto el presidente de la institución Marcos Álvarez, destacó la presencia de las autoridades para que se puedan empapar de la realidad de este recinto: “creemos que, a pesar de estar en esta división, las personas que vienen al estadio se merecen un estadio digno en todo sentido. Hay equipos que también están en Tercera, tienen unos recintos envidiables con todas las comodidades como es el caso de Ovalle. Creo que nos merecemos un estadio que sea seguro para Linares”.

EN LO FUTBOLÍSTICO

Creemos que Linares terminó pagando caro el no haber concretado las ocasiones que tuvo principalmente en el primer tiempo. Fueron minutos en los cuales Tomás Greig no sabía que hacer estaba ahogado por la presión que ejerció desde el primer minuto el cuadro linarense. Felipe Tenorio tuvo de cabeza a la defensa y se convirtió en la figura excluyente del partido. Sumamos también las llegadas de Castro, a los 12 minutos, casi anotó de cabeza. Un minuto más tarde Tenorio se atrevió y sacó un potente remate desde fuera del área que pasó muy cerca del arco del portero forastero. A medida que pasaban los minutos, los albirrojos no lograban controlar la ansiedad lo que los hizo cometer algunos errores, permitiendo que creciera el cuadro de Rancagua.

Pero lamentablemente el juez que tuvo un desastroso desempeño no cobró un claro penal, donde fue derribado Julio Castro, cuando el reloj marcaba el minuto 42 del primer tiempo. Sin goles se van al entretiempo.

COMPLEMENTO

Se pudo observar que el técnico John Greig modificó el planteamiento del juego, haciéndolo más defensivo, incluso terminó con 5 defensas, cuidando el guarismo. A los 53’ llegó una tremenda jugada, tras un centro de Parra, que casi lo convierte en gol con una espectacular “tijera” de Castro.

Movió sus piezas el “monono” González, pero lamentablemente no pudieron romper el cerco que le puso Tomás Greig. Para colmo de males a los 67, fue expulsado el técnico linarense, según el juez por faltarle el respeto. Al minuto, 76 una clara mano en el despeje de la defensa del forastero, donde otra vez se hizo el desentendido el pito Freddy Mandujano, provocando una reacción de parte del respetable donde algunos arrojaron algunos encendedores.

Luego llegaría la segunda expulsión, ahora para el ayudante técnico Patricio Peralta, por reclamar al juez que digámoslo, le quedó grande el partido al igual que a sus asistentes.

Casi en el epílogo del duelo, Tomás Greig tuvo la gran ocasión para llevarse el triunfo , luego de un contragolpe tras el balón que pierde Castro, Bugueño se juega la personal con toque magistral se sacó la marca de los defensas, le hace un “sombrerito” al portero linarense Pérez, pelota que da en el horizontal, cabezazo de Carrasco que a medias despeja el balón la defensa albirroja luego recibe Pavez , quien sacó un remate potente desde el área chica y un jugador linarense coloca su cuerpo para desviar la esférica se salvó el cuadro local .

Termina el encuentro sin goles y reparten puntos ambos cuadros en el Tucapel Bustamante Lastra.



ESTADÍSTICAS

D. Linares (0): Pérez, Tenorio, Fariña, Castro, Parra, J. Parra, Araya, Fuentes, Irribarra, Barrera, Marca. DT: Manuel González.

T. Greig (0): Arancibia, Acosta, Caroca, Herrera, Serrano, Pavez, Piña, Palma, Morales, Bugueño, y Carrasco. DT: John Greig.

Juez: Freddy Mandujano (2)

Publico: 1.242

Recaudación: $ 1.600.000



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo