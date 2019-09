Deporte 03-09-2019

Albirrojos no pudieron con el cerrojo de Municipal Santiago

- Aunque continúan líderes, la tabla quedó al rojo vivo

Un duelo complicado vivió Deportes Linares en su presentación ante el cuadro capitalino. Con un mediocampo que estuvo falto de ideas y que no generó muchas oportunidades. Un tema que comienza a preocupar porque en casa los puntos deben quedar sí o sí. Algunos culparon al técnico del planteamiento que no fue el acertado, porque convengamos que en los primeros 25, minutos daba la impresión que el puntero era la visita.

No queremos pensar que a estas alturas en instancias en las que te juegas todo el trabajo del año la presión, es un elemento a tener presente. Y es aquí donde los psicólogos deportivos entran en acción, tal cual ocurre con los equipos que están luchando por un objetivo.

Cuando no tienen el balón, pueden cometer algunas infracciones, lo que le ocurrió a Julio Castro, a quien le mostraron la cartulina amarilla, y da la sensación que no estará frente al colista Ferroviarios en principio el próximo domingo. Pocas jugadas de riesgo, recién al minuto 36, un cabezazo de Julio Castro, luego sería Ronaldo Correa y casi al final el “comandante” intentó abrir la cuenta, pero fueron 45 minutos para el olvido de los líderes del campeonato.

COMPLEMENTO

Se mueve la pizarra y reanudándose el partido el técnico se da cuenta que habían perdido la generación de fútbol y dejó en los camarines a Nazareno Fernández, que fue reemplazado por Ian Pavez. En tanto que en la visita abandonó el portero Piero Munita, ingresando Alan Fernández. Corría el minuto 62, y se produjo el segundo cambio en los linarenses, Bryan Núñez, dio paso al “bíblico” Aarón Araya. Al minuto 66, Correa tuvo un cabezazo sólo frente al portero forastero. Aunque el cuadro de Municipal Santiago se creó una ocasión de gol luego del disparo del jugador Rodrigo Parada, cuando el reloj marcaba los 72 minutos de fútbol. La última sustitución de los albirrojos fue el ingreso de Cristian Monsalve por Kevin Leiva.

Seguía buscando Linares, por todos los sectores. Pero, al frente tenía una verdadera muralla que estaba más sólida que nunca. Sólo recodar que este fue el equipo que llegó tarde el año pasado. Lo otro fue que el arbitraje de Adolfo González no fue de los mejores, aunque eso nada tiene que ver con el resultado. No cambió mucho el accionar del complemento, porque los albirrojos no tuvieron la sabiduría de abrir una defensa que cumplió realizando un buen trabajo a la perfección. Un Linares, que esta vez quedó al debe. Sus perseguidores quedaron a un punto en la tabla de posiciones, faltando 7 batallas para el término del campeonato.

NOTAS

Según el técnico Luis Pérez Franco, el equipo jugó un buen partido: “los muchachos, buscaron por todos los medios. La verdad es que la suerte no estuvo de nuestro lado. Más aún que nos sentimos perjudicados por el arbitraje, nosotros les reclamamos y nada. Pero, esto es fútbol y es sin llorar ni echarle la culpa a nadie. Ahora tenemos que ir a recuperar los puntos que perdimos en casa”.

Quien no quedó conforme con el rendimiento y el resultado fue el timonel linarense: “fue un partido complicado, Municipal Santiago es un elenco que maneja bien los tiempos y realizó su trabajo. Nosotros no fuimos inteligentes para revertir el resultado. En casa se tiene que ganar y en la semana realizaremos una autocritica porque ya no tenemos margen de error”.

Asistió un público controlado de 1667, personas que dejaron en boletería la suma de 3 millones 602 mil pesos.

Muy poco futbolísticamente hablando lo que observamos durante los 90 minutos de partidos. Los que sí ganaron fueron Trasandino y Brujas de Salamanca, que sumaron tres puntos que los ubican en la segunda posición. Otro de los que también hizo la pega fue Deportes Concepción, que de visita venció a Real San Joaquín. Una tabla que se estrecha y que está al “rojo” vivo faltando 7 fechas para el término del torneo.

ASÍ QUEDO LA TABLA DE POSICIONES

Deportes Linares , 42 puntos (+20) , es el líder ; luego aparecen Trasandino, 41(+18) y Brujas de Salamanca 41 ( +9) ; Deportes Concepción , 37 (+7) ; Limache, 36 ( +12) ; Provincial Ovalle, 35 (+12) ; Rengo, 33 (+5) ; Rancagua Sur, 32 (+2) ; Municipal Santiago,31 (+3) ; Mejillones, 25 (-8); Osorno, 24 (-15) ; Unión Compañias,22(-7) ; Real San Joaquín, 19 (-4) ; Pilmahue, 18 (-11) ; Ferroviarias 6( -43) .

Ahora, Deportes Linares deberá medirse con el colista en partido que se jugaría este domingo, en la comuna de Estación Central.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo