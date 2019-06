Deporte 14-06-2019

Albirrojos no quieren un desastre en Rancagua

Partido se disputará desde las 20:00 horas en el estadio Guillermo Saavedra

El “depo” quiere romper la racha negativa que tiene en la ciudad de Rancagua. El año pasado se enfrentaron al mismo rival de esta tarde donde lograron sacar un empate con gol de penal de Johann Barrera . Luego meses más tarde en el mismo estadio Guillermo Saavedra, cayó frente al equipo de Tomas Greig. Claro que ahora son otros los protagonistas, con excepción de algunas caras que volverán a pisar el sintético.

Después de la contundente victoria sobre Mejillones que lograron los albirrojos el pasado fin de semana, han tenido que trabajar por las condiciones climáticas fuera de nuestra ciudad, ya que lamentablemente carecemos de una cancha de pasto sintético que permita al plantel trabajar, aunque llueva. Pero, para este plantel no existen las barreras porque están motivados y esperan hoy sumar los tres puntos ante un rival que también será complicado.

RADIOGRAFÍA RANCAGÜINA

El cuadro local, viene de caer como forastero en Rengo, por 2 a 1. Están en la décima posición con 12 puntos. De local han jugado 5 partidos, donde registran sólo un triunfo de local, al equipo de Osorno por 2 a 0. Dos derrotas ante Deportes Concepción y Trasandino. Con dos empates ante Limache y Unión Compañías.

La última oncena de Rancagua Sur, dirigida por el técnico Rodrigo Pérez, y que viene de caer en un partido considerado clásico y más encima con un gol polémico ante Rengo fue con: Cristian Conejeros, Diego Bernard, Víctor Fuentes, José Acosta, Jorge Pacheco, Benjamín Inostroza, Nicolás Pérez, Lucas Espinoza, Javier Hernández, Vicente Alarcón y Diego Urrutia.

LÍDER EXCLUSIVO

Los linarenses están casi por romper un récord de mejor inicio de temporada en un torneo. Siguen invictos y líderes del campeonato de Tercera División, con una sola baja en relación al último triunfo donde golearon a Mejillones por 4 a 0, a ausencia de Luis Segura, que fue sancionado con dos partidos. Afortunadamente Julio Castro, el artillero máximo de Deportes Linares no estaba con problemas de tarjetas y podrá jugar esta tarde frente a Rancagua Sur. Quien irá en reemplazo del expulsado Segura, es Valther Rozas, quien manifestó que “estamos trabajando súper bien, tranquilos, no confiados, y con los dientes más apretados que nunca porque creemos en lo que estamos haciendo. Lo hemos demostrado con mucha humildad en la cancha y creo que ha sido la clave para sumar y mantener esta racha en todos los partidos. Estamos muy concentrados y con ganas de enfrentar a este rival. Esperamos que nos acompañen los hinchas, porque eso nos motiva, al igual que sus cánticos desde las graderías, esperamos que sea un bonito encuentro y voy jugando de titular. Vamos por esos tres puntos para seguir luchando por la meta del retorno al fútbol profesional”.

Para el técnico Luis Pérez Franco, no hay misterio en cuanto a la alineación: “esta semana entrenamos en Villa Alegre y en San Clemente, porque había que estar preparado para las dos superficies. Por eso el equipo ya está definido. Los once que ingresarán jugando son: David Pérez, en portería; luego una línea de 4 con Valther Rozas, Bastián Irribarra, Pedro Tolosa y Kevin Leiva; en el sector de medio campo, Carlos Ahumada, Lucas Mondaca y Nazareno Fernández; mientras que, en ofensiva, estarán Bryan Núñez, Aarón Araya y Julio Castro. Los muchachos han entrenado muy bien y vamos con muchas ganas para tratar de sacar un resultado positivo que nos permita seguir ilusionándonos para conseguir la meta”.

CARTELERA

Viernes

Unión Compañías – Municipal Santiago 20:00 horas

Rancagua Sur – Deportes Linares 20:00 horas

Sábado

Real San Joaquín – Osorno 15 :00 horas

Provincial Ovalle - Trasandino 15:00 horas

Mejillones - Pilmahue 16:00 horas

Concepción - Rengo 18:00 horas

Domingo

Limache - Salamanca 12:00 horas



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo