Deporte 27-04-2018

_Albirrojos pegaron el primer combo en Copa Chile

La vuelta se juega en Valdivia el próximo miércoles

Fue una gran fiesta que se vivió en el Tucapel Bustamante Lastra, donde el público también respondió. Llegaron cerca de 1.200 personas que disfrutaron como nunca de una victoria en el partido de ida del torneo Copa Chile.

Antes de ir con análisis en profundidad queremos referirnos a un tema que debe ser una preocupación, primero de las autoridades locales, para que posteriormente puedan gestionar recursos para darle una manito a nuestro principal coliseo deportivo. Como linarenses nos preguntamos por qué Talca y Curicó tienen tremendos estadios, con todas las comodidades que necesita un recinto deportivo. Es imperioso y una necesidad reparar la iluminación, estamos conscientes que hubo algunas mejoras, pero no son suficientes, estamos muy distante de la realidad que se vive en otras ciudades.

Datos para traer a colación que entregó el timonel albirrojo. Nuestro estadio se construyó en el año 1939, las tribunas nunca han sido remodeladas. La única fue el año 1995 cuando en esa ocasión aparecieron las bandejas de la gradería y el año 2000 cuando se ampliaron las torres de iluminación. Luego una remodelación en el año 2015 en el entorno del estadio.

Vale decir han pasado casi 20 años, y tenemos los mismos inconvenientes con las torres, cuyos focos no están todos en condiciones. Creo que es obligación de las autoridades escuchar también a la gente que va al estadio y que pide una reacción en esta materia. Algunos comentaban que como el Seremi del MOP es de Linares, podría dialogar a nivel regional para que de una vez por todas nuestro estadio tenga una mejora en muchos aspectos, comenzando con la iluminación que definitivamente es insuficiente para un evento de estas características. Una tarea pendiente que tendrán que llevar a cabo las autoridades.

EN LO FUTBOLÍSTICO

Fue el “depo” quien desde el primer minuto salió a buscar la victoria. Los jugadores sabían que estas oportunidades no se dan todos los días. Por eso dejaron hasta el alma en la cancha para ganar este partido. Independientemente que Valdivia presentara un equipo alternativo, el estratega Jorge Aravena se asustó y comenzó a mover sus piezas porque no le gustaba que el gran dominador de las acciones fuera Deportes Linares.

A los 5 minutos, Felipe Tenorio ya comenzaba a dar dolores de cabeza a la defensa del “torreón”. Luego vendría un tiro libre de Valdivia, pero estuvo soberbio en la reacción Pérez. Al minuto 15, otra vez los valdivianos se juntan y armaron una jugada que casi la concreta Lanaro, pero otra vez estuvo atento el portero de los albirrojos. Tenorio, seguía machando el arco norte y provocando las estiradas del portero forastero, que cada vez se enojaba con su defensa. Lanaro, tuvo la ocasión de abrir la cuenta, pero Pérez se lo impidió.

En el minuto sagrado 33, llegaría la apertura en el marcador, gracias a una jugada inventada por Tenorio, que habilitó en profundidad al “bíblico” Araya, quien entrando al área sacó un potente disparo que da en el vertical y apareció Rozas para aprovechar esa ocasión y anotar el tanto para los linarenses que hizo estallar al polideportivo.

Cinco minutos más tarde una nueva alegría para Deportes Linares, en una genialidad de Johan Barrera, que observó destapado al jugador Matías Parra, quien sacó un tremendo derechazo desde fuera del área y el balón se clavó en el ángulo izquierdo, donde las arañas tejen su nido. Era la segunda conquista para los locales que se fueron merecidamente en ventaja al término del primer tiempo.

COMPLEMENTO

Hubo algunos cambios que realizó el estratega visitante y que le dieron mayor peso ofensivo a los del Calle Calle. A eso se suma que Linares bajó su potencia física porque los jugadores terminaron corriendo todo el primer tiempo.

Pudo haber llegado el tercer tanto para los albirrojos en el minuto 64 en una jugada en la cual Tenorio habilitó a Rozas, pero no le pudo dar bien al balón.

El descuento de los valdivianos se produjo, luego de una pelota que no pudo despejar la defensa local, y mediante golpe de cabeza, el recién ingresado Cristopher Ojeda, anidaba el balón al fondo de la red donde no pudo llegar el portero Pérez.

Después vendrían una serie de cambios, con un Valdivia que se fue con todo en demanda del arco y faltando dos minutos, pudo haber logrado la paridad si no es por el arquero David Pérez, que tuvo una portentosa reacción que fue clave para que Valdivia no igualara las cifras. La revancha se juega el próximo miércoles en la Región de los Ríos. Con esta victoria sin duda que Linares fue una de las sorpresas de esta primera fase. Ahora viajarán en busca de la clasificación. Pero, lo primero será mañana ante Tomas Greig, por la tercera fecha del campeonato de Tercera División, partido que está programado para las 17:00 horas. en el Tucapel Bustamante

ESTADÍSTICAS

D. Linares (2): Pérez, Tenorio, Araya, Fariña, Castro, Barrera, Fuentes, Irribarra, Parra, M. Parra, Rozas. DT: Manuel González.

Valdivia (1): Leyton, Gatica, Poncet, Leal, E. Leal, Urra, Castillo. Muñoz, Lanaro, Uribe, Fernández. DT: Jorge Aravena.

Goles: Rozas (1-0); Parra (2-0); Ojeda (2-1).

Público Controlado: 1.276

Recaudación: $ 2.078.000

Juez: Claudio Cevasco (4)



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo