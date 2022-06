Deportes 21-06-2022

Albirrojos perdieron el invicto en Quillón, pero continúan como líderes exclusivos del torneo de Tercera A

- Este sábado tienen una revancha ante Osorno a las 15:30 horas en el polideportivo de la calle Rengo

Tarde o temprano tenía que pasar. La derrota de los linarenses, frente a Quillón, y desde este traspié se deben sacar conclusiones. Si analizamos los goles que convirtió el cuadro local, en una cancha chica donde cualquier falta en el mediocampo llegaba de inmediato al área. El portero albirrojo Jorge Ponce, lamentablemente no tuvo una buena presentación. Fueron errores puntuales que a la postre terminaron pasando la cuenta. En una de las preguntas que le hicieron al técnico Luis Pérez Franco, ¿porque la rotación de arqueros?, dijo que todavía no encuentra la confianza ni la seguridad.

Otro de los aspectos a considerar es que, en los últimos partidos, Deportes Linares no ha terminado con los 11jugadores en cancha en los 90 minutos. En Rengo debió soportar 70 minutos, dando ventajas y en Quillón casi 35 minutos. Hay una gran queja de los arbitrajes que no son buenos y que perjudican al equipo del Maule Sur, pero también hay que analizar la actitud de los jugadores dentro del campo de juego.

Fue un partid casi parejo. En los primeros 45 minutos sin duda que fueron los linarenses quienes marcaron la diferencia. Muy temprano se ponen en ventaja, tras una falta al jugador Carlos Svec, lo que originó un tiro libre, un balón que conectó el propio Svec, decretando a los 7 minutos el tanto para los albirrojos.

Al minuto 34, una falta innecesaria de Urrutia, lo que originó un tiro libre, nuevamente una pelota detenida, casi al borde del área, sector izquierdo diagonal al arco de Ponce, ejecución magistral de Cristopher Godoy, apuntando la igualdad para los locales que siguieron atacando, y en una de las ultimas, Latorre, despejó en la línea el balón que ya ingresaba al arco, se salvó Linares. Con este marcador se fueron al descanso.

En el complemento, fue el equipo de Quillón que a través de otra pelota detenida probó las manos de Ponce. A los 56, fue expulsado el goleador albirrojo Carlos Svec, quedando el elenco linarense con uno menos. Al minuto73, una pelota aérea al arco albirrojo, no despejó la defensa y una mala salida de Ponce permitió que Camilo Fuentes apuntara el 2 a 1 para Quillón.

A pesar del hombre menos, Monsalve tuvo una ocasión clara, para haber logrado el empate, luego sería Baltazar Hernández que disparó a quemarropa. Posteriormente, Latorre sacó un centro que no logró conectar bien Camilo Soto y finalmente Osorio de tiro libre, pero no pudieron mantener el invicto. Destacar la entrega y la actitud del cuadro que vistió de azul en Quillón. De esta derrota deberán sacar lecciones y conclusiones. En todo caso Deportes Linares, mantiene el liderato con 17 puntos y más abajo Colchagua, con 13 positivos.

REACCIÓN

Para el técnico Luis Pérez Franco, fue una derrota muy dolorosa: “no obstante, estamos tranquilos, porque los muchachos se jugaron la vida en el partido. El arbitraje nuevamente nos perjudica, terminamos con uno menos. A pesar que tuvimos muchas ocasiones, pero, no nos alcanzó. Estas experiencias nos deben ayudar, hay que sentar cabeza, y no hay que meterse con los jueces. Este sábado tenemos una revancha ante Osorno y debemos sobreponernos. Estaremos con nuestra hinchada y el objetivo central es la liguilla final”.

RESULTADOS

Ranco 3 – Lota 0; Osorno 1 – Colchagua 1; Colegio Quillón 2 – Linares 1; Rengo 1 – Rancagua Sur 1.

TABLA DE POSICIONES

Deportes Linares continúa como puntero del torneo con 17 puntos; Colchagua, 13; Colegio Quillón, 12; Ranco, 11; Osorno, 10; Lota, 9; Rengo, 8 y Rancagua Sur, 5.

PRÓXIMA FECHA

Rengo- Ranco

Rancagua Sur – C. Quillón

Linares – Osorno

Colchagua. Lota



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo