Deporte 05-04-2018

Albirrojos podrían volver a la Copa Chile representando a la Tercera División



Este viernes se define en la ANFP

Si las estadísticas no fallan, hacen aproximadamente 6 años que un equipo del fútbol amateur no participaba en este evento. El ente rector del fútbol amateur notificó a las siete instituciones de la Tercera A que estarían participando en el torneo que es organizado por la Federación de Fútbol de Chile. Los cuadros invitados son: Provincial Ovalle, Deportes Limache, A.C. Colina, Club Municipal Santiago, Lautaro de Buin, Tomas Greig FC y Club Deportes Linares.

El criterio que rigió para la designación de los equipos fue el factor geográfico y contar con un recinto visado por el plan Estadio Seguro. De esta forma de no mediar inconvenientes de última hora esta sería la nómina de los reductos: Provincial Ovalle (Estadio Diaguita), Deportes Limache (Estadio Lucio Fariña), AC Colina (Manuel Rojas), Municipal Santiago (Municipal dela Pintana), Lautaro de Buin (Municipal de San Bernardo), Tomas Greig (Estadio El Teniente) y Deportes Linares (Estadio Tucapel Bustamante).

En esta ronda serán las escuadras de menor categoría quienes actúen en condición de local, instancia que marcará la vuelta de los clubes amateur al certamen, quienes no participaban desde la edición 2012-2013.

El timonel albirrojo, deberá asistir este viernes a una importante reunión en la ANFP, a las 16:00 horas junto con ANFA y el Programa Estadio Seguro, para ver la participación en Copa Chile, que tiene fecha de inicio para el 25 de abril.