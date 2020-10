Deporte 23-10-2020

Albirrojos por fin se abrazaron en el Ester Roa tras vencer a Deportes Concepción



- El único gol lo marcó Porflidtt

El triunfo logrado por Deportes Linares fue un verdadero “tapabocas” para los que no creían en el trabajo de Luis Pérez Franco, sobre todo cuando recibió el “pago de Chile”, después de haber obtenido el título de campeón con Deportes Linares, el año pasado, pero no vale la pena mencionar a esos oscuros personajes que ya no están en la institución, pero que son culpables de lo ocurrido en las primeras fechas del campeonato.

En el análisis del partido, Linares debió soportar en gran parte del primer tiempo la presión de los “lilas” que con todas sus figuras machacaban la portería de Nicolás Noccetti. Destacar el trabajo de la defensa linarense, sobre todo del “conejo” Muñoz, que tuvo personalidad en la cancha y estuvo sólido en la marca y en la salida.

Luis Pérez Franco fue muy inteligente en el planteamiento que fue recibido por sus dirigidos. Incluso hoy las pelotas detenidas fueron manejadas y Linares se creó oportunidades.

En la etapa de complemento los locales se fueron con todo buscando el arco contrario, con sus mejores armas: Gabriel Vargas y Daud Gazale , jugadores con trayectoria en el fútbol chileno , pero quien celebro fue Deportes Linares , tras una pelota que proyectó Lucas Mondaca en la mitad de la cancha para Muñoz quien le ganó a sus marcadores y sacó un centro que llegó al área, un pivoteo, y la aparición de Brayan Porflidtt , que con clase y jerarquía prácticamente en el área chica liquidó y facturó el único gol para el “depo” al minuto 61 de partido, provocando la celebración de los jugadores que buscaban la victoria que no conocían en este campeonato .

Lo que vendría después fue un trabajo que se cumplió a cabalidad, con dientes apretados, para sumar los primeros tres puntos para los albirrojos después de largo tiempo, de la mano del que nunca debió haberse ido de la institución: Luis Pérez Franco.

NOTAS

Una de las figuras del andamiaje de los albirrojos en el triunfo ante Deportes Concepción, fue Héctor el “conejo” Muñoz, quien dijo: “al término del primer tiempo analizamos en el camarín las falencias que teníamos, por eso en el complemento salimos a buscar el partido, me quedó el centro donde logramos concretar. El profe me pidió que lo apoyara de lateral y sacamos adelante la tarea, con dedicatoria a toda mi familia y la hinchada”.

En tanto, el goleador de la jornada Brayan Porflidtt, señaló: “fue un gran triunfo, agradecidos de Dios, por haber ganado. Todo el trabajo de la semana se disfruta mucho más. El grupo logró lo que veníamos trabajando con muchas ganas y sabíamos que este era el partido para salir adelante. El campeonato es muy reñido y difícil, pero tenemos ganas para salir de esta posición”.

Finalmente, el técnico Luis Pérez Franco, fue claro en señalar que las claves de esta victoria fue la actitud: “hubo ganas, perseverancia, paciencia y tuvimos una oportunidad linda de revertir lo del año pasado. Feliz por el trabajo de todos y hoy felicitar al equipo y esto no termina, porque tendremos una semana que también será clave”.

Los albirrojos formaron con: Nicolás Noccetti, Héctor Muñoz, Alberto Hernández, Bastián Irribarra, Cristian Dubó, Carlos Ahumada, Lucas Mondaca, Mauricio Iturra, Nicolás Barrera, Brayan Porflidtt y Oliver Trincado.

Dos encuentros deberán enfrentar los albirrojos la próxima semana: el martes ante Independiente de Cauquenes, en el clásico del Maule Sur, desde las 18:00 horas en Talca, y el domingo 1 de noviembre frente a Fernández Vial al mediodía también en el estadio fiscal de la ciudad del piduco. Este último encuentro está programado para el canal del CDO.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo