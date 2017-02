Deporte 11-02-2017

Albirrojos Presentaron a su nuevo técnico Manuel “monono” González

“Lucharemos por el ascenso”

El presidente Marcos Álvarez, fue el encargo de dar la bienvenida al nuevo estratega que asumirá la responsabilidad de dirigir y conformar el plantel de Deportes Linares, que deberá competir desde el mes de abril en el torneo de Tercera División.

Álvarez, apuntó a un ciclo de 4 años “queremos lograr la identidad con jugadores nuestros, lo que no hemos visto hace largo tiempo. La ANFP, aceptó nuestra propuesta que consiste en dar un pie de 1 millón de pesos y 12 cuotas similares en doce meses. No era bueno para la institución el no participar en resumen para nadie ni siquiera para la ciudad y para la autoridad.

Quienes conformaran el cuerpo técnico junto al técnico Manuel González, serán Patricio Peralta, como ayudante y Cristian Lara en la coordinación deportiva a ellos se sumaran también un equipo de profesionales incluidos algunos psicólogos.

En la oportunidad el timonel del “Depo” agradeció el apoyo del técnico Cristian Lara , quien estuvo todos estos meses laborando sin cobrar un peso , al igual que el excelente grupo de jugadores que entrenaba bajo sus ordenes . Destacar que este proyecto no sólo implica una labor deportiva sino también una labor social con nuestra escuela formativa.

Marcos Álvarez, dio a conocer porque fueron desechadas las otras opciones “quienes estaban interesados en ayudar a nuestro club pusieron algunas condiciones que no nos gustaron por ejemplo dejaban de lado toda la labor que habían realizado los muchachos no garantizaban que ellos fuesen parte del plantel y en eso no estuvimos de acuerdo”.

Otro de los temas que aclaró fue que no habrá casa del jugador “no estamos en condiciones de tener gastos extras, además que en los últimos años siempre hubo problemas de indisciplina de los jugadores por eso hemos acordado como directiva no contemplarla por lo menos en estos primeros años “.

El proyecto deportivo tendrá un costo de 50 millones de pesos anuales, los cuales se financiaran con aportes de nuestras empresas: Linatal, PCWoon, Plásticos Izuan, Estampados Tomax, Cerveza Trukaw, Zenteno Consultores y estamos en conversaciones con el municipio para que nos aprueba una subvención de 20 millones de pesos anuales, como lo había manifestado la primera autoridad comunal.

Primeras palabras del DT

Tal como lo habíamos informado con anterioridad , el nuevo técnico Manuel “monono” González , nacido en la comuna de San Javier de 44 años llegó para sentarse en la banca albirroja . Sus primeras palabras fueron para agradecer a la dirigencia linarense por haber confiado en su trabajo “estoy contento de haber firmado por esta institución que tiene más de 6 décadas en el futbol. En lo personal llevó 32 años ininterrumpidos ligados al futbol he quemado todas las etapas. Estudie en el INAF, me gusta tener un acercamiento con los jugadores el respeto mutuo una entrega total. Creo que nuestro objetivo es lograr el ascenso y trabajaremos desde el próximo martes desde las 19:00 horas en el estadio para plasmar ojala este año esta meta, si no es así queremos ser protagonistas del campeonato “. El futbol es un arte de defender y atacar bajo esos conceptos espero entregar mis conocimientos para lograr con nuestro equipo una identidad futbolística, quiero que mis jugadores tengan un buen trato con el balón y un vistoso nivel de juego.

Finalmente en los próximos días se lanzara en forma oficial la nueva cerveza del “depo” que estará a la venta en los principales supermercados y locales comerciales.