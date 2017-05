Deporte 13-05-2017

Albirrojos quieren derrocar a uno de los líderes

Partido con Rengo se juega esta tarde desde las 16:00 horas

Las lluvias también fueron un factor importante durante la semana, ya que es sabido que cuando precipita no son facilitadas las canchas porque se pueden dañar. Es por eso que se hace imperiosa la necesidad de contar con al menos una cancha sintética en el estadio. Es de esperar que aquellos que son buenos para prometer en época de campaña puedan cumplir ahora cuando son autoridades, porque sería muy lamentable que ya estando en el poder sufran de problemas de memoria, “aunque no faltan”.

Pero volvamos a lo nuestro, Deportes Linares enfrentara esta tarde en el estadio Guillermo Guzmán, el cuarto desafío del torneo de Tercera División , enfrentando nada menos que a uno de los líderes invictos del campeonato, Deportes Rengo, que suma 7 puntos y es puntero junto al elenco de Estación Central .

Como olvidar en esos tiempos cuando viajamos a transmitir un partido a esa ciudad y era un verdadero lío porque no existían los celulares y había que arrendar una línea telefónica del vecino que estaba frente al estadio, buscando el árbol más alto para que no pasara un camión o un bus que cortara la transmisión; claro que eran otros tiempos, pero la división la misma. Las alineaciones las entregaban en una hoja de cuaderno y era un dilema descifrar los nombres de aquellos elementos.

Los “toros” tuvieron que preparar el partido en la semana en la ciudad de Talca, en cancha sintética. Los jugadores están optimistas y sin duda que la victoria fue un envión anímico para seguir en la senda del triunfo que es lo que esperan también estos jóvenes dirigentes albirrojos.

El plantel realizó la última jornada ayer en la cancha municipal para jugar ante Rengo. Uno de los que también estuvo presente en el primer triunfo sobre Gasparín, fue Estefano Saldaña quien espera ser titular en esta jornada: “tuvimos una excelente práctica desde el primer minuto y esperamos ganar para que la gente vuelva al estadio. La misión es tener el balón en el mediocampo junto a Liencura y Salazar, y estar atentos para recuperar la pelota”.

Otro de los linarenses que estará en el ataque será Aarón Araya, que anotó un golazo en la victoria ante el equipo de la Sexta Región: “estamos muy motivados donde hubo hincapié en balones detenidos y aprovechar estas ocasiones. Vamos a buscar esos tres puntos para regresar felices a casa”.

En tanto el “chuqui” Liencura, que estaba en duda, pero se recuperó de su dolencia y será titular también esta tarde, dijo que “a pesar de la lluvia, trabajamos muy bien, tuve la ocasión de practicar tiros libres en el caso de que podamos tener algunos en el partido de esta jornada, y de es de esperar que salgan las jugadas preparadas que realizamos en la semana”.

ALINEACIÓN

Los albirrojos de acuerdo al técnico Manuel González, formarán esta tarde para derribar al puntero con: Juan Aravena, Freddy Vásquez, Alejandro Fariña, Luis Oróstica, Diego Fuentes, César Salazar, Cristian Liencura, Estefano Saldaña, Aarón Araya, Jesús Sierra y José Rojas.

Sobre el equipo de Rengo, el estrega manifestó que “es un rival peligroso, con un excelente técnico, se caracterizan por administrar bien el balón, tienen un sistema táctico muy similar al nuestro. Pero, nosotros tenemos paciencia y vamos a buscar al área rival para sumar los tres puntos, existe la disposición y la actitud para luchar en el campo de juego”.

CARTELERA

La cuarta fecha se disputará de la siguiente manera:

Sábado

P.Ovalle – M. Salamanca 16:00 horas

D. Rengo – D. Linares 16:00 horas

Chimbarongo – San Joaquín 16:00 horas

Mejillones – Estación Central 20:00 horas

Limache – Colina 20:00 horas

Domingo

F. Vial – Tomas Greig 16:00 horas

Gasparín – Lautaro 16:00 horas