Deporte 21-09-2018

Albirrojos quieren pasar las penas ante Rengo este domingo

Partido se juega a las 17:00 horas en la Región de O’Higgins

Después del tremendo “numerito” de la insoportable espera del cuadro de Municipal Santiago, en el polideportivo Tucapel Bustamante Lastra en la fecha anterior, donde lo mejor sin duda fue la presentación del grupo linarense Los Choros del Canasto. Pero no dejemos de lado la actuación que tuvo el famado “peladito” Caro, quien supo dominar al público en los momentos más complicados donde la gente comenzó a pifiar, claro que algunos no soportaron tanto el dilatado inicio del duelo y se retiraron enojados de los sectores de tribuna y gradería.

Nosotros llegamos ese día a las 17:00 horas y nos quedamos como los más fieles hinchas del “depo” , lo único lamentable fue que el equipo albirrojo no aprovechó esta situación de la tensa espera en la llegada de los jugadores de Municipal Santiago, quienes para variar llegaron pasado las 20:30 horas y más encima el bus que los transportaba quedó atrapado en el bajo nivel de la calle Rengo y literalmente debieron bajarse del bus y llegar corriendo para comenzar el partido , aunque se tomaron todo el tiempo del mundo.

Para los linarenses la pena de no haber finiquitado, aunque hubo una jugada puntual, en el último suspiro de los descuentos donde anotó Linares, pero el juez desestimó la conquista y anuló el tanto por una mano del delantero linarense. Luego de cerca de seis horas y medias salimos del estadio masticando un empate con sabor amargo por todo lo que rodeo la previa.

DIERON VUELTA LA PAGINA

Los jugadores albirrojos no tuvieron descanso en las fiestas patrias y trabajaron todos los días, porque saben que si quieren seguir con vida tienen que ganar en Rengo, el próximo domingo de lo contrario estaría muy complicada la clasificación porque ya están a cuatro puntos de la zona de clasificación y el elenco de la sexta región suma dos puntos más que el “depo”. Por eso este compromiso con Rengo, asoma como una inyección anímica para meterse en la pelea de los cupos de la clasificación. Aunque ya el resultado esta oleado y sacramentado existen algunas versiones que el timonel de Deportes Linares, presentaría ante la Tercera División un reclamo por la pérdida de cerca de un millón de pesos de la gente que se retiró del estadio por la larga espera ya que a cada una de esas personas se les devolvió el dinero de las entradas.

Para el técnico Rubén Martínez, las fiestas patrias fueron muy distintas ya que el equipo ha trabajado en forma normal sin descanso “hemos tratado de sacudirnos de todo lo que vivimos el pasado fin de semana y ahora pensamos en traernos esos puntos desde Rengo, frente a un rival que está pasando por un buen momento y uno de los equipos más sólidos de la segunda rueda, por lo menos los números así lo avalan. Una baja tendrá los albirrojos no será de la partida Darwin Torres, por un esguince. El resto del plantel esta todo en condiciones, pero tengo algunas dudas en la parte ofensiva. Uno de los que podría volver al equipo titular es Matías Parra”.

BUS

El empresario Rafael Lara, puso a disposición un bus que debe cumplir con el requisito de por lo menos 30 personas para que pueda viajar. El valor del pasaje que no incluye la entrada será de 10 mil pesos ida y vuelta. La salida está programada para el domingo desde plaza de armas al mediodía. Para mayor información contactarse al teléfono 996205188.

RESULTADOS DE LA FECHA

Tomas Greig 0 – Provincial Ovalle 2

Macul 1- Colina 3

Rancagua Sur 1 – Trasandino 2

Salamanca 3 – Mejillones 1

Linares 0 - M. Santiago 0

Osorno 0 – Rengo 1

TABLA DE POSICIONES

Limache 43, puntos; Colina, 41; Salamanca, 40; Rengo, 38 ; Linares, 36 ; Ovalle, Rancagua y Trasandino, 34 ; Lautaro, 33 ; Municipal Santiago, 32; Osorno, 24 ; Real San Joaquín y Tomas Greig, 16 ; Mejillones, 11 y Macul 10 .



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo