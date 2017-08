Deporte 20-08-2017

Albirrojos Quieren repetir la gracia y sumar los tres puntos

Esta tarde enfrentan en calidad de forasteros a Gasparín

Corría la tercera fecha de la primera rueda donde se vieron las caras por primera vez los cuadros de Linares y Gasparín. Los del “depo”, en aquella ocasión no podían levantar cabeza tras las derrotas consecutivas ante General Velásquez y Ovalle. Por eso ese partido que se jugó en el mes de mayo era clave para dar una alegría a los hinchas que a pesar de no conocer de victorias, igual llegaron al Tucapel Bustamante Lastra, para apoyarlos.

Recién a los 10 minutos , tras un jugada en profundidad de Freddy Vásquez , que ahora viste la casaquilla de Rangers de Talca , que habilitó a Jesús Sierra quien anotaba el primer tanto para los adiestrados por el “monono” González . Luego en el complemento llegaría la segunda conquista a cargo de José Rojas, al minuto 58 de partido. Pero, el mejor gol se concretó en los 69 minutos, luego de un perfecto sombrerito del bíblico Aarón Araya, para facturar el definitivo 3 a 0 de los albirrojos que en esa oportunidad se abrazaban por primera vez en el torneo de Tercera División.

Desde ese entonces las cosas han cambiado. Ahora vemos un equipo con más personalidad en el campo de juego, manejando los tiempos en lo físico y futbolístico, quizás lo único que todavía queda pendiente es mejorar la falta de finiquito lo que se pudo observar en el último partido ante Ovalle, donde lamentablemente desperdiciaron ocasiones increíbles, algo que seguramente se trabajó durante la semana.

Esta tarde desde las 16:30 horas en la Región Metropolitana, deberán enfrentar a un rival directo, Gasparín, cuadro que se ubica en la penúltima posición con tan solo 9 puntos. Un dato no menor es que este elenco no ha ganado en su feudo, una cancha que no está en buenas condiciones en el estadio municipal Lo Blanco, en la comuna de El Bosque. Su último encuentro de local lo disputaron con Colina, donde igualaron sin goles.

NOVEDADES ALBIRROJAS

El jugador Aarón Araya, había sido suspendido por dos partidos, pero la dirigencia apeló y el “bíblico” recibió sólo un partido que ya lo cumplió con Ovalle, vale decir está disponible. Otra de las noticias positivas fueron las incorporaciones de los jugadores Marco Arriagada, defensa; Hans Cabezas, volante; y Felipe Idro, delantero; los cuales están habilitados para jugar. Con esto definitivamente se cierran las incorporaciones del plantel linarense sumando un total de 28 jugadores.

Lo único negativo tiene relación con el jugador César Salazar, quien lamentablemente se perderá el resto del torneo debido a una rotura de ligamentos cruzado en su rodilla derecha.

LOS BENDECIDOS

Dos serán los cambios que tendrán los albirrojos para enfrentar al “once” de Gasparín. El técnico Manuel González saltará con: Ibar González, Alejandro Fariña, Diego Fuentes, Franco Cáceres, Lucas Mondaca, Cristian Castillo, Eliecer Pérez, Valther Rozas, Cristian Liencura, Aarón Araya y Mauricio Rivera.



FOTO: El defensa Marco Arriagada se incorpora al conjunto albirrojo.



(Gerardo Domínguez, redactor deportivo)