Deporte 04-05-2017

Albirrojos quieren salir de colistas enfrentando este sábado a Gasparín

Son uno de los tres únicos equipos que no han sumado desde el inicio del torneo de la Tercera División. Los dirigidos por el “monono” González vienen de caer ahora como forasteros en el estadio municipal de Punitaqui, cancha sintética que siempre complica a los “toros”. A pesar que los del Limarí terminaron pidiendo la hora, pero el equipo limarino logró su primer triunfo como local donde en los últimos minutos se hizo presente la figura de Michael Araya.

Provincial Ovalle consiguió sus primeros tres puntos tras imponerse por dos goles a uno al “depo”. Los “albiverdes” se pusieron en ventaja bien adentro del primer acto, a los 37 minutos, gracias a la conquista de Rodrigo Rojas. Con ese guarismo se fueron al descanso.

A los 56 minutos, Gonzalo Ortiz se encargó de aumentar la diferencia facturando la segunda diana para los anfitriones. Así se mantuvo hasta los 88 minutos con un tiro ingresando al área de Freddy Vásquez, quien descontó para los albirrojos.

LA TERCERA ES LA VENCIDA

En el regreso a las prácticas solo está en la mente del estratega Manuel González, sumar los primeros tres puntos, ya que son uno de los colistas que no han logrado positivos en el presente torneo: “la verdad es que merecemos un triunfo, pero todos sabemos que estos se concretan no se merecen. Si revisamos todo lo que hemos hecho como técnicos, jugadores y directiva, han sido demasiado castigo estas dos derrotas. Tenemos unas ganas tremendas de ganar nuestro primer partido, quizás nos está pasando la cuenta la falta de experiencia de estos chicos, la falta de jerarquía, pero cuando toco este tema no estoy hablando mal del jugador sino que la jerarquía se construye con estos pasos; creo que estas caídas les servirán para su formación más adelante. Es una verdad ineludible que necesitamos imperiosamente los puntos como institución, esto no es una catástrofe, sabemos que las victorias llegarán con nuestra madurez y sabiduría, por eso le pido a la hinchada que nos vayan acompañar este sábado con Gasparín”.

Habrá novedades sin duda en la alineación para mejorar el aspecto ofensivo, lo que es fundamental, y para ello el técnico tendría en la mira ir en busca del gol con dos delanteros y variar el esquema del último partido que jugó con Velásquez, para darle más tenencia de balón y proyección, para que puedan aparecer las alegrías que están muy escasas en los linarenses. Un dato no menor: el goleador de Deportes Linares es un defensa. Se trata de Freddy Vásquez quien ha perforado las redes de Velásquez y Ovalle, un tema preocupante porque todavía no aparecen los rompe redes, que para variar son muy pocos en esta escuálida plantilla albirroja.

El partido ante GasparÍn, se programó para este sábado desde las 17:00 horas en el estadio Tucapel Bustamante Lastra.



RESULTADOS SEGUNDA FECHA

Provincial Ovalle 2 - D. Linares 1

Tomas Greig 0- Brujas de Salamanca 1

Rengo 3 – Colina 0

Mejillones 1 – Real San Joaquín 2

Limache 2 – Chimbarongo 1

General Velásquez 1 – Lautaro Buin 1

Gasparin 0 – Estación Central 2

TABLA DE POSICIONES

1.- Estación Central 6

Rengo 6

3.- G. Velásquez 4

4.- F. Vial 3

Brujas de Salamanca 3

Chimbarongo 3

Tomas Greig 3

Real San Joaquín 3

Gasparin 3

Limache 3

Ovalle 3

12.- Lautaro Buin 1

13.- Mejillones 0

AC Colina 0

Deportes Linares 0

TERCERA FECHA

Chimbarongo – F. Vial

D. Linares – Gasparin

San Joaquín – Limache

Lautaro Buin – Ovalle

Colina – Mejillones

Brujas de Salamanca – G. Velásquez

Estación Central – Rengo