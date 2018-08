Crónica 11-08-2018

Albirrojos quieren seguir con los triunfos en la era Rubén Martínez

Partido ante el inmigrante escocés se juega en Rancagua desde las 18:00 horas.

Una campaña para el olvido está cumpliendo el equipo de Tomas Greig. Hace diez fechas que no gana y sumó su sexta derrota la pasada en Osorno. Por eso necesitan imperiosamente sacarse estos resultados nefastos que los tienen en la décimo tercera posición con 9 puntos, tres más que el colista, Escuela de Fútbol de Macul.

Por eso el partido de esta tarde en el estadio Guillermo Saavedra, en pasto sintético será clave para los dirigidos por John Greig, ya que están obligados a sumar ante los albirrojos.

En el partido que se jugó en el Tucapel Bustamante Lastra, a finales del mes de abril, el “depo” en ese entonces fue dirigido por el “monono” González, donde todos se quejaron del arbitraje de Freddy Mandujano, quien no sancionó varios penales, incluso no dejó fluir el fútbol.

Un cero a cero con gusto a poco. En esa oportunidad los albirrojos formaron con: Pérez, Tenorio, Fariña, Castro, Parra, J. Parra, Araya, Fuentes, Irribarra, Barrera, y Marca. En esta ocasión deberán lamentar la ausencia de Felipe Tenorio, quien no pudo recuperarse de una molestia a la rodilla en la práctica futbolística que realizaron el jueves en San Clemente.

VOCES

Un partido que no será para todo fácil, porque a pesar que llegan mal en lo anímico, todos saben cómo para los elencos Greig y cuando juega contra Deportes Linares, existe una motivación distinta.

Quien no estará en el once titular y tampoco fue citado para el duelo de esta tarde Cristian Castillo, señaló que “fue una semana muy positiva. Por decisión técnica no voy citado, pero igual les deseo todo el éxito a mis compañeros porque sabemos que tenemos que llegar a la liguilla final y necesitamos resultados que nos den esa posibilidad”.

En tanto el técnico Rubén Martínez, expresó que enfrentarán a un equipo que no lo está pasando bien: “lamentamos la baja de Felipe Tenorio, que no se pudo recuperar de un golpe en su pierna y trabajó con el kiinesiólogo, pero, no está ciento por ciento. Quien ingresaría en su reemplazo sería Eliacer Pérez, y el resto del equipo seria el mismo que viene de golear a Escuela de Fútbol Macul, vale decir, los albirrojos saltarán a la cancha sintética con: David Pérez, Alejandro Fariña, Bastián Irribarra, Marco Arriagada, Diego Fuentes, Mauricio Iturra, Matías Parra, Johan Barrera, Eliacer Pérez, Edgar Saldaña y Julio Castro.

POSICIONES

La competencia del torneo de la Tercera División es liderada por: Limache, 38 puntos; Colina, Lautaro y Salamanca, con 30; Linares y Trasandino, 26; Municipal Santiago y Rancagua Sur, 24; Provincial Ovalle, 23; Rengo,22; Osorno, 18; Real San Joaquín, 15; Tomas Greig, 9; Mejillones, 8; y el colista Macul con 6 unidades.

CARTELERA

Sábado

15:30 Horas Trasandino – Limache

16:00 Horas Mejillones – Rengo

16:00 Horas Colina – Osorno

18:00 Horas Tomas Greig – Linares

Domingo

16:00 Horas Ovalle – Municipal Santiago

17:00 Horas Macul – Salamanca

17:00 Horas Real San Joaquín – Rancagua Sur



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo