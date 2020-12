Deporte 08-12-2020

Albirrojos se abrazaron por segunda vez en el torneo de la Segunda Profesional



Con gol de Nicolás Barrera vencieron a Vallenar

Realizando un buen partido de principio a fin, Deportes Linares, logró sumar tres puntos claves para seguir con la ilusión de permanecer en el profesionalismo. El tanto llegó muy temprano a través de un tiro libre que fue conectado en forma brillante por Nicolás Barrera.

El “depo” tuvo un buen debut soñado en este horario jugando en Talca. Un equipo que presentó muchas novedades en relación al último partido. A los dos minutos fue Josué Ovalle, quien calentó las manos del portero visitante, luego vendría la falta que le cometieron al jugador de Linares, Oscar Hernández. Tiro libre arco sur frente al sector de las tribunas muy cerca del área grande, ejecutado en forma espléndida por Luis Oyarzo, quien se la puso como con la mano, para que se suspendiera en al aire el Nico Barrera, decretando muy tempranamente la diferencia para los albirrojos, que a los 8 minutos anotarían el gol del triunfo. En los descuentos del primer acto, un “tapadón” magistral de David Pérez para mantener su valla invicta ante el disparo a quemarropa del jugador de Vallenar, Sebastián Villalobos. Un buen primer tiempo, respondiendo los albirrojos físicamente.

COMPLEMENTO

Fue Vallenar que se fue en demanda del arco. Pero, la defensa albirroja había aprendido la lección y estuvo fenomenal para despejar los balones con un buen trabajo realizado por Alberto Hernández y Kurt Zimmerann. Luego llegaron los primeros cambios en Deportes Linares, tuvo que salir lesionado el jugador Oscar Hernández y Josué Ovalle, para dar paso a Lucas Mondaca y Héctor Muñoz. A los 76, estuvo el segundo gol para Linares, a través del encargado de las pelotas detenidas Luis Oyarzo. Los últimos cambios en los linarenses, fueron los ingresos de Matías Quiroz y Carlos Ahumada por Nicolás Barrera y Luis Oyarzo, aunque Vallenar buscó por todos lados, esta vez hay que reconocer que los jugadores estuvieron más concentrados y no perdieron tantos balones en la salida. Tres puntos que le permiten a los albirrojos seguir con la esperanza de seguir luchando para mantenerse en el profesionalismo. Ahora deberán jugar este miércoles a las 18:00 horas en Talca, frente a General Velásquez, y el próximo domingo a la misma hora en el Ester Roa, con Fernández Vial.

ROSTROS SONRIENTES

En el momento que anotó el tanto del triunfo, Barrera, lo fue a celebrar y abrazarse con el cuerpo técnico, como sacudiéndose de las ultimas derrotas y de los malos resultados.

Destacar la buena comunicación que hubo en la última línea, con uno de los jugadores que subió su nivel, Alberto Hernández, quien señaló: “ganamos un partido muy importante Vallenar, era un gran equipo. Tuvimos que ingresar con dientes apretados porque ellos están luchando también la posibilidad de un ascenso, por eso había que estar muy concentrado y jugar de igual a igual. Hoy pusimos la garra, el fútbol y nos matamos en la cancha, para lograr estos tres puntos. Se vienen más finales, General Velásquez y Fernández Vial”.

Para el técnico Luis Pérez Franco, fue un duelo en el que hubo mucha entrega “queda mucho por jugar, pero este triunfo nos hace muy bien y era necesario. Destacar a los jugadores que lucharon cada balón. Esto nos ayuda a creer en lo que estamos haciendo, dedicarle esta victoria a la hinchada y a todos los que están siempre preocupados del equipo. Esperamos que este rendimiento se mantenga en los próximos encuentros, que también son verdaderas finales”.

En tanto el goleador, Nicolás Barrera, dijo que “había que darle una alegría al profe, por eso lo grité con todo. Ahora estamos más unidos porque sabemos que tenemos la garra y la experiencia que nos han dado algunos jugadores que se han sumado al equipo. Pero, esto no sirve de nada si no ganamos frente a General Velásquez y Fernández Vial, que son los próximos desafíos”.

Una victoria que sin duda fue una inyección anímica para el plantel, que la necesitaba. Hubo actitud y convicción de hacer un buen partido, porque tienen claro que no será fácil, pero en el fútbol nada es imposible y por eso se han juramentado dejar al equipo en el profesionalismo al término del campeonato.

FOTO: Nicolás Barrera, autor del gol.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo