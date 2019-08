Deporte 28-08-2019

Albirrojos se preparan para enfrentar a Municipal Santiago

Partido se jugará en el Tucapel Bustamante

Después del periplo exitoso en la región de la Araucanía y haber goleado con anotaciones de Bryan Núñez, Julio Castro y Kevin Leiva al cuadro de Pilmahue, en un partido que se disputó bajo una intensa lluvia, los albirrojos ya dieron vuelta la página y comenzaron a preparar el partido en el laboratorio de la calle Rengo. Para el técnico Luis Pérez Franco, será un encuentro muy especial, puesto que fue el que formó al actual plantel que tiene Municipal Santiago y conoce a la mayoría de los jugadores, por eso sabe que “no será fácil”. Pero, la confianza esta puesta en este grupo de jóvenes que luchan por un solo objetivo: el ascenso al profesionalismo. Un camarín distendido que ayer al término del entrenamiento tuvo un momento especial para celebrar el cumpleaños del linarense Cristian Monsalve, hasta con tortas .Creo que se nota el ambiente de unión de todos y lo más importante la “humildad” de este correcto grupo de jugadores , que han prendido a toda una ciudad que está motivada e ilusionada con salir de los “potreros” .

ECOS DE LA VICTORIA EN VILLARRICA

Convengamos que no fue un partido fácil, sobre todo en los primeros 45 minutos, donde los dominadores fueron los locales, claro que al frente tenia a uno de los mejores arqueros del torneo David Pérez. Un triunfo que se consolidó en el segundo tiempo, a pesar de la persiste lluvia que cayó.

Para el “comandante” y goleador del campeonato Julio Castro, fue un duelo muy complicado: “Pilmahue entró con toda su artillería, más aún la cancha. Pero, supimos controlar las acciones y tuve la ocasión de concretar, puesto que venia de un sequia goleadora de algunas fechas y ahora ya llevo 18 anotaciones en lo que va del campeonato. Aprovecho la ocasión de agradecer a todos los hinchas que nos acompañaron, por eso fuimos a celebrar con nuestra gente, porque sabemos el tremendo sacrificio que realizan por acompañarnos”.

El aspecto físico fue fundamental para quedarse con los tres puntos en el sur del país. La línea defensiva estuvo en su mejor momento. Si analizamos la tabla de colocaciones, sin duda que el cuadro linarense no tiene que relajarse, porque hay dos equipos, Trasandino, que en la fecha anterior se dio el lujo de golear en calidad de visita al colista por 8 a 2, lo que contribuyó a mejorar su diferencia y de paso lograr 38 positivos, tres menos que Deportes Linares, y el otro elenco es Brujas de Salamanca, que también jugó de visita y ganó a Unión Compañías por 2 a 1. Uno de los que se metió también en la zona de clasificación fue Provincial Ovalle, con 35 puntos, que quedó libre la fecha pasada. Uno de los que se ha quedado en la tabla y no puede sumar de local fue Deportes Concepción que rasguñando está alcanzando llegar a la liguilla con 34 puntos.

Por eso el partido de este sábado ante los capitalinos es otra verdadera final donde no hay relajarse.

LO QUE RESTA

Son 8 los partidos que faltan para terminar este campeonato. Donde el próximo rival será Municipal Santiago. Luego Ferroviarios (V); Unión Compañía (L); Mejillones (V); Rancagua Sur (L); Provincial Ovalle (L); Concepción(L); y finaliza en Limache de visita.

ENTRADAS

Para los hinchas que estarán alentando al depo, en el tablón, los siguientes son los valores de las entradas en pre venta: Niños $ 500, Socios $1.500, Galería $2.500, Tribuna Lateral Norte -Sur $ 3.500 y Block J $ 4.000. El día del partido en las boleterías del polideportivo, los tickets de las localidades de Galería y Tribuna Lateral, suben 500 pesos, mientras que la de Block J sube mil pesos. Las entradas se venden en el teatro municipal, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas y 16:00 a 19:00. En el estadio, el sábado, una hora antes del duelo ante Municipal Santiago.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo