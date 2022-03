Deportes 13-03-2022

Albirrojos se quedarían sin participar en Copa Chile y torneo de Tercera División por deudas impagas al empresario Mauro Suiz



Está exigiendo un pago de 91 millones de pesos



Un verdadero balde de agua fría recibió la hinchada de Deportes Linares. La famosa carta enviada por Mauro Suiz Espinosa que dice textualmente lo siguiente: “En calidad de presidente de Lister Rossel SADP, Mauro Suiz Espinosa, se dirige respetuosamente a ustedes para poner en vuestro conocimiento los siguientes acontecimientos:

1.- El club Deportes Linares, quien fue autorizado a jugar en el cupo de Lister Rossel SADP, el 1 de julio de 2021, se apresta a competir nuevamente este año 2022 en el campeonato de Tercera División, con el cupo otorgado por Lister Rossel SADP exclusivamente solo por el año 2021. Esta noticia nos llegó en forma extraoficial sabiendo que hay contratado un técnico, jugadores y que estaría en un fixture realizado por la tercera división.

2.- Cabe consignar que el club Deportes Linares , mediante escritura pública firmó un reconocimiento de deuda , en el cual se responsabiliza a pagar , según balance de Lister Rossel SADP, un monto de $9.151.4266. Como esta obligación no ha sido cumplida la SADP comunica oficialmente mediante este documento que revoca en forma terminante y reglamentaria la autorización para que el club Deportes Linares compita en el cupo de Lister Rossel SADP este año, y en el caso que tenga que cumplir con un fixture se declara la localía en la comuna de Maipú , para este año 2022 o en su defecto es considerado en receso para participar el año 2023 .

Lamentamos lo sucedido por cuanto nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial con el club Deportes Linares y durante el año 2021 este participó en el campeonato y se contrajeron nuevas deudas que se encuentran incumplidas, además de tener una pésima participación en lo deportivo.

Esperando una pronta y satisfactoria respuesta de vuestra parte y atentos a cualquier consulta saluda atentamente Mauro Suiz Espinosa, presidente de Lister Rossel SADP".

Esa carta fue enviada a todos los entes del fútbol chileno. Aquí cabe reflexionar el “ojito” que tuvieron algunos dirigentes que trajeron a estos personajes a la institución.

A pesar que Deportes Linares, estaría fuera de Copa Chile, por esta situación. El club emitió un comunicado que señala que “el equipo de abogados de la institución se encuentra trabajando en esta lamentable situación y una eventual no participación en el torneo de Tercera”.

Otro dilema que deberá enfrentar la institución en un año que estaba comenzando bien con el trabajo de un gran equipo, pero las deudas una vez más persiguen a los albirrojos. Una semana que será clave para el destino del club linarense.

A todas luces alguien debe haber firmado reconociendo la deuda, porque de otra manera la ANFP y la ANFA no hubiesen tomado esta resolución tan drástica que ha dañado a la institución.

Quizás lo mejor sea comenzar de cero y deshacerse de estas presiones que han destruido no solamente a un club si no que a una ciudad.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo