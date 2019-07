Deporte 02-07-2019

Albirrojos siguen invictos: Provincial Ovalle y Deportes Linares repartieron puntos en el Valle del Limarí

Técnico albirrojo no quedó conforme con el empate

Tuvimos la oportunidad de ver el encuentro que se jugó en un estadio de lujo. El “Diaguita” de Ovalle, con una moderna infraestructura con todo prácticamente nuevo, vale decir un recinto con todas las comodidades, incluso hasta las cabinas de transmisión con aire acondicionado. Un estadio que lógicamente está a años luz con la realidad del Tucapel Bustamante Lastra, que necesita imperiosamente una manito para transformarse en un estadio digno para Linares. Pero, cerramos ese paréntesis para abocarnos a lo que fue la actuación de los albirrojos, que no brillaron como en otras ocasiones. Se notó un decaimiento en algunos jugadores y compartimos las apreciaciones del técnico Luis Pérez Franco, que señaló que, si un equipo quiere ser campeón, tiene que demostrarlo en la cancha. Nos dejó con un sabor amargo la actuación, porque creo que si Linares, hubiese tenido la convicción de ganar este partido, sin duda lo hubiese conseguido.

Preocupa que, en estas dos últimas fechas, de seis puntos sólo hemos rescatado dos. Y digámoslo con todas sus letras también Deportes Linares ha contado con ese “cachito” de suerte. Ya que Brujas de Salamanca y Limache enredaron puntos, perdiendo una clara ocasión de haber quedado punteros. Claro, que el miércoles a las 15:00 horas, habrá un partido fundamental entre Trasandino y Concepción, ya que si ganan las lilas, el cuadro linarense deberá conformarse con el segundo lugar.

GOLES

Abrió la cuenta el cuadro de Provincial Ovalle, a los 15 minutos tras un tiro de esquina, balón que no puede despejar la defensa de Linares y apareció Luciano Meneses, para anidar la esférica con un toque suave, en el pórtico de David Pérez. La igualdad, llegaría al minuto 40, cuando fue derribado Bryan Núñez en el área y el juez no tuvo para que ir al VAR y sancionó el lanzamiento de los doce pasos, que fue ejecutado en forma brillante por uno de los que no perdona en el área, Julio Castro.

NOTAS

La gran figura de este partido, fue lejos David Pérez, quien le puso candado a su arco después del 1 a 1, porque Provincial Ovalle, fue superior que Deportes Linares. Tuvo siete atajadas sensacionales y grandiosas. El portero linarense agradeció los elogios: “no nos pudimos llevar el triunfo, y de verdad queríamos los tres puntos. Ahora tenemos que dar vuelta la página y pensar en Limache el próximo sábado. Lo bueno y quizás el consuelo que nos podemos llevar es que seguimos invictos”.

Luis Segura, manifestó que “fue un difícil partido, ellos desde un comienzo nos presionaron bien arriba. Pero, supimos sacar adelante el resultado, creo que estaba para ambos equipos el triunfo. Tenemos que pensar en sumar de a tres en Linares, frente a Limache.

Para Lucas Mondaca, fue un duelo muy complicado: “nos hicieron un gol muy tempranero. Afortunadamente hicimos nuestro juego y llegó el penal que se transformó en gol, claro que el juez debió haber expulsado el jugador de Ovalle, porque ya tenia amarilla, pero son cosas que hay que lidiar con ellas en esta división. Creo, que en segundo tiempo bajamos nuestro rendimiento, pero vamos a tener que trabajar más para no cometer algunos errores en el partido, porque la meta es ascender al fútbol profesional”.

Quien estaba muy molesto una vez finalizado el duelo, fue el técnico Luis Pérez Franco, quien señaló que “no hicimos un buen partido, nos falta mucho todavía y tenemos que mejorar mucho si queremos ascender. Siento que nosotros no estuvimos a la altura, es porque no nos creemos el cuento, nos falta la convicción, tener más ganas, más carácter. Ovalle nos pasó por encima. Nos estamos conformando con muy poco. Se han perdido las ganas, con empates no nos sirve para ser campeones. Hay que demostrar en la cancha que somos mejores. Me preocupa que hay algunos jugadores que han disminuido en su rendimiento, no sé por qué, pero, trabajaremos para darle una satisfacción a la hinchada y ganar los tres puntos ante un rival que también será difícil”.

RESULTADOS

La fecha 14 fue la que se disputó el pasado fin de semana, con los siguientes resultados: Mejillones 2 – Ferroviarios 0 ; Rancagua Sur 0- Municipal Santiago 0 ; Concepción 1 – Pilmahue 0 ; Provincial Ovalle 1 – Deportes Linares 1 ; Limache 0 – Rengo 0 ; Real San Joaquín 2 – Trasandino 4 ; Osorno 2 – Municipal Salamanca 0 .

TABLA DE POSICIONES

Dos líderes, tiene actualmente el campeonato de Tercera A , Deportes Linares, con 25 puntos (+13) y Limache, 25 ( +12) ; Municipal Salamanca, 24(+3) ; Concepción, 23 (+2) ; Trasandino, 22 (+7) ; Rengo, 22 (+4) ; Municipal Santiago,19 (+5) ; Municipal Mejillones, 19 ( 0) ; Provincial Ovalle , 18 (+6) ; Osorno, 17 (-7) ; Unión Compañías, 16 (-2) ; Rancagua Sur , 15 (-2) ; Pilmahue, 11 (-3) ; Real San Joaquín, 7 ( -11) ; Ferroviarios , 3 (-27) .

PRÓXIMA FECHA

Sera fundamental lo que ocurra este miércoles, entre Trasandino y Deportes Concepción, puesto que si ganan los penquistas quedarán como exclusivos líderes del campeonato.

Deportes Linares, enfrentará este sábado en principio a las 16:00 horas a Limache, todo dependerá si Chile gana mañana, de lo contrario el partido sufrirá un cambio en la programación.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo