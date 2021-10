Deportes 12-10-2021

Albirrojos sucumbieron ante Lota: Cayeron 2-1 y complican opción de la permanencia de la categoría



El descuento fue marcado de penal por Mauricio Iturra

A todas luces hubo una baja en el rendimiento individual de los jugadores linarenses. Aunque realizaron un primer tiempo muy parejo frente al equipo de la “lamparita”. Pero, los minutos del terror fueron comenzando en el complemento donde las pelotas detenidas nuevamente mercaron la diferencia. Dos tiros libres de cada sector fueron las estocadas con las cuales Lota marcó la diferencia y se abrazó con la victoria , dejando a Linares en una situación inquietante , que convengamos en algo , gracias a la derrota de Pilmahue , continúa con vida faltando dos fechas para el término del campeonato. Vale decir, todo queda igual en la tabla de posiciones con el equipo de Villarrica , con un punto más que los del Maule Sur , que ahora enfrentarán al puntero, Rengo .

UN TIEMPO PAREJO

Con la ausencia de Andrés Vergara por una dolencia muscular, ya los linarenses comenzaban a dar ventaja. Al minuto 7 llegaría la primera oportunidad para los albirrojos, a través de Nicolás Ortega. Se jugó más en el sector de mediocampo donde ambos equipos mostraban sus mejores exponentes. Con un Linares que carece de poder ofensivo, un tema que lo hemos visto desde el inicio del campeonato. Algunas imprecisiones en la salida de los albirrojos, que fueron aprovechadas por los delanteros de Lota, Diego Toro y Karin Desfadur, a los 44 y 45 minutos, respectivamente. Con un cero a cero, en un duelo muy parejo se fueron al descanso.

EL INFIERNO DE LOS PRIMEROS MINUTOS DEL COMPLEMENTO

Tenemos que ser claros, hubo una ostensible baja en el rendimiento de los albirrojos, lo que se notó con claridad en el complemento donde los dirigidos por Jaime Nova mostraron evidente desconcentración, para variar en dos pelotas detenidas. La primera por el sector de las populares, un tiro libre de Lota y tres jugadores del equipo de la lamparita aparecieron solos, uno de ellos, Julio Urzúa, con un toque suave a un costado del portero José Lartiga, anotaba la primera conquista para los forasteros. Los albirrojos, reclamaron una posible posición de adelanto que no existió para el guardalíneas que corría por el costado derecho. Al minuto 46, los del carbón, se ponían en ventaja.

Para variar otra falta, un nuevo tiro libre, ahora por la parte de tribunas y aparece nuevamente el verdugo de la tarde, Urzúa, quien le gana la marca a los defensas y con un perfecto cabezazo apuntaba el 2 a 0 a los 50 minutos de partido. Un balde de agua fría para los linarenses que habían realizado un ordenado primer tiempo. Luego Lartiga, el portero del “depo” tuvo trabajo, para evitar que la visita aumentara el guarismo. Luego vendría el descuento para Deportes Linares, una mano que sancionó el juez Ricardo Gutiérrez en el arco sur del Tucapel Bustamante Lastra, a los 83 minutos, y que fue cobrada por Mauricio Iturra, decretando el descuento para Linares. Una derrota que dejó muchas caras tristes en el polideportivo de la calle Rengo, porque se necesitaba ganar, pero no todo es malo, porque Pilmahue, también cayó, lo que significa que todo sigue igual, vale decir con calculadora en mano para que la institución, pueda mantener la categoría. Ahora los albirrojos jugarán como forasteros ante el líder de la competencia, Rengo, que ya está clasificado para la fase final, mientras tanto que el cuadro de Villarrica recibirá en casa a Lota, equipo que está luchando por clasificar.

VOCES

Para Mauricio “colocho” Iturra, Linares fue superior en el primer tiempo: “no aprovechamos las ocasiones, creo que nos faltó convicción en balones que a lo mejor los defensas pudieron dudar, y en el segundo tiempo dos errores, no sé si estaban habilitados, siempre en los partidos nos han perjudicado y eso cansa porque trabajamos bien en la semana, pero estamos convencidos que vamos a salvar la categoría”.

Para el “tiburón” Nova, fue una derrota impensada: “nos encontramos con un equipo fuerte, a lo mejor futbolísticamente ninguna maravilla. Pero, fue un cuadro práctico, ordenado en todas sus líneas y nosotros no estuvimos a la altura. Bajaron algunos rendimientos individuales y todo el equipo en general, al final le metimos pundonor y garra. Somos un enfermo que todavía esta en la UCI, pero que todavía está respirando y tenemos que seguir mejorando. Las pelotas detenidas han sido crónicas. Fue un triunfo justo de Lota.”

RESULTADOS

Linares 1- Lota 2

Ranco 3 – Pilmahue 2

Rengo 3 – Osorno 0

TABLA DE POSICIONES

Faltando dos fechas, el líder de la competencia es Rengo, con 18 puntos; Lota, 16; Provincial Ranco, 13; Osorno, 11; Pilmahue, 5; Linares 4.

PRÓXIMA FECHA

Rengo – Linares

Osorno – Ranco

Pilmahue – Lota



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo