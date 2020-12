Deporte 23-12-2020

Albirrojos suman su sexto técnico en la presente temporada luego de la partida de Luis Pérez Franco



El ex jugador profesional Ramon Climent tiene la misión de evitar el descenso. Esta tarde su debut será ante Deportes Colchagua

Si fueran los puntos por cambios de estrategias, sin duda que los albirrojos serían líderes de la competencia. Tras la renuncia de Luis Pérez Franco, luego de la caída ante Recoleta, el domingo en Talca, fue presentado quien literalmente toma un “fierro” caliente, por la situación en la que se encuentra el equipo del Maule Sur.



Se trata de Ramón Arturo Climent Labra, 56 años, es un ex futbolista y director técnico chileno. Es hijo de Ramon Climent Morales, también futbolista profesional. Dirigió por última vez a Deportes Limache el 2019.

Como futbolista Ramon Climent, se inició en las divisiones inferiores de Universidad de Chile, luego es enviado a préstamo a Curicó Unido, donde debuta como futbolista profesional el 1981. Luego defendería las camisetas de Regional Atacama, Deportes Concepción, O’Higgins de Rancagua y Everton de Viña del Mar, cerraría su carrera futbolística em Australia.

Posteriormente iniciaría un nuevo desafío ahora desde la banca, como director técnico. El primer elenco que dirigió fue Unión Quilpué, en tercera división en 2002, luego Municipal Limache entre 2004 y 2006, Deportes Quilicura, Deportes Ovalle y Fernández Vial. Ha sido entrenador también de Deportes Vallenar, en tres oportunidades, consiguiendo el campeonato de la Segunda División Profesional en 2017. Su última institución fue Limache.

PRIMERAS PALABRAS

Ramon Climent, dijo “que estaba muy contento de haber llegado a Linares, agradeció al directorio en esta instancia que es tremendamente complicada y difícil. Creo que los desafíos son los más importantes en la vida y tienen obstáculos, uno de ellos es cuando un equipo no lo está pasando bien. Estoy aquí para ayudar al club en lo que más pueda. He estadio en muchas situaciones similares a esta aproximadamente en 5 en los últimos años, en los últimos lugares y he sacado adelante a los equipos. Un ejemplo, recibí a Vallenar a trece puntos en los puestos de abajo y logramos el torneo. Conversé con Mauro Suiz y por qué no luchar por la última esperanza, esa que todavía está accesible. Tenemos que levantar a los jugadores, la mayoría jóvenes que tienen su dignidad, hay que buscarle su parte futbolística y también su parte emocional que a veces eso juega más que lo físico, táctico y técnico, es la disposición que puedan tener”.

El técnico arribó con su preparador físico, Raúl Villa, que trabajó con Fernández Vial. Se quedan del cuerpo técnico anterior el preparador de arqueros Héctor Letelier y el kinesiólogo Cristóbal Muñoz.

La prueba de fuego será esta tarde desde las 18:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, frente a Deportes Colchagua



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo