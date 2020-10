Deporte 17-10-2020

Albirrojos Sumaron cuarta derrota en el torneo ante Deportes Colina



Aunque hubo cambio de actitud es cosa de tiempo de la mano de Luis Pérez Franco.

Todos los que estuvimos presentes en el fiscal de Talca, donde hace de local Deportes Linares, coincidimos que por parte de los jugadores hubo actitud y por primera vez un esquema donde los linarenses se generaron ocasiones que, de no mediar por el portero de Colina, los balones hubiesen besado la red y haber cambiado la historia del compromiso. Un penal claro, que ni siquiera ameritaba ir al VAR, pero el juez que estaba a metros de la jugada se hizo el desentendido y no lo cobró .

Si bien es cierto los sobre 30 grados de temperatura a la hora en que se jugó el duelo, fueron complicados para los jugadores, sobre todo para Nicolás Barrera, quien se desmayó y debió ser trasladado al hospital regional. Hasta ese momento el partido era muy parejo, con un cuadro albirrojo que estaba sorprendiendo.

Luego de la salida de Barrera, creció el cuadro de Colina y se puso en ventaja cuando corrían los 30 minutos a través de un cabezazo de Ignacio Canales, quien sorprendió un poco adelantado al portero linarense.

En los primeros minutos fue Linares el que propuso con un Nazareno Fernández que estuvo muy iluminado. A los 17, llegaría la ocasión de Mauricio Iturra. Aunque la más evidente fue la de José Torres, donde el arquero forastero tuvo que extremar recursos para enviar la pelota al tiro de esquina. La reacción no se hizo esperar. Sebastián Valencia disparó a quemarropa y estuvo impecable el arquero albirrojo Nicolás Nocetti. Luego llegó el momento en que se desmayó Barrera y para variar el tanto de Canales con mucha fortuna en el arco norte del estadio piducano. A los 38, el casi gol tras un disparo de Torres, que la sacaron literalmente de la raya. La última del primer acto fue de Trincado, que no tuvo la capacidad de definir en el área. Con la ventaja de los santiaguinos se fueron al descanso.

Complemento

El técnico Pérez Franco, que debutó en la banca realizó varias modificaciones. Corría el minuto 48, justo cuando remataba Trincado en el área fue trabado por el defensa de Colina. A ratos un Linares, impreciso en la salida, con Cristian Dubó con muchas dudas para despejar la pelota. A los 72 minutos, el atacante Jorge Muñoz se perdió el segundo tanto en forma increíble, se salvó Linares. Cuando anotaba Torres, el guardalineas cobró una posición de adelanto. Más tarde llegaría la jugada polémica, donde claramente hubo una mano en el área de Deportes Colina que no sancionó el juez del partido, Juan Sepúlveda.

Minutos más tarde llegaría el cabezazo impecable de Bryan Porflidtt, que nuevamente hizo lucirse al portero Pablo Soto, que tuvo tres tapadas impresionantes evitando la caída de su estantería. Hubo 5 minutos de descuento y con un Linares que terminó dominando, pero lamentablemente no concretando.



Palabras del DT



Luis Pérez Franco, al término del partido dijo “no queríamos perder, buscábamos un resultado positivo. Los muchachos quedaron cabizbajos, sólo le digo a la hinchada que tenemos que sacar esto como sea. Rescatar la actitud de los jugadores, corrieron y analizaremos en la semana por qué llegábamos tarde a los balones, perdíamos muy rápido la pelota. Contento por el “conejito”, porque realizó un buen partido. Como cuerpo técnico vamos a realizar un análisis minucioso de cada jugador, para ir corrigiendo los detalles”.

En el análisis final, creemos que el equipo mejoró en todas sus líneas. Fuimos testigos de un cambio de actitud y del trabajo de sólo tres días de Luis Pérez Franco. Sin duda a pesar de la derrota da para tener FE y esperanza que este equipo cuando obtenga su primer triunfo comenzará su ascenso.



Los albirrojos continúan como colistas exclusivos del torneo con cuatro derrotas consecutivas (Vallenar, Iberia, San Antonio Unido y Colina), aunque todavía tiene dos partidos pendientes (G. Velásquez y Deportes Concepción).

Ahora el torneo entrará en receso por 10 días, lo cual será muy beneficioso para el equipo técnico, que espera también la llegada de nuevos elementos en algunos puestos que son claves.

Estadísticas

D. Linares (0): Nicolás Nocetti, Mauricio Iturra, Oliver Trincado, Nazareno Fernández, Bastián Irribarra, Lucas Mondaca, José Torres, Nicolas Barrera, Alberto Hernández, Cristian Dubo y Matías Gutiérrez. DT: Luis Pérez Franco.

D. Colina (1): Pablo Soto, Felipe Retamal, Ignacio Canales, Felipe Alvarado, Jorge Muñoz, Gonzalo Fierro, Sebastián Valencia, Gonzalo Pérez, Nicolás Higueras, Matías Bizama y Luciano Sanhueza. DT: Rodrigo Meléndez.

Juez: Juan Sepúlveda (4)



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo