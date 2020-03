Deporte 06-03-2020

Albirrojos tendrán su segundo examen futbolístico previo al inicio del torneo en la noche minera

Enfrentarán este domingo a Lota en el estadio Bernardino Luna

Luego de la victoria conseguida en el partido de pretemporada de Deportes Linares, en la comuna de Yerbas Buenas, por 3 a 1, los linarenses se preparan para su segunda actuación, antes del inicio del torneo de la Segunda Profesional. El técnico en esa oportunidad puso a dos equipos, donde dejó muy claro que todavía no encuentra el cuadro titular. “Es difícil realizar una evaluación futbolística ya que nosotros llegamos a este encuentro tras dos semanas intensas de trabajo en doble jornada y es común que se produzcan algunos inconvenientes en el equipo , pero estamos seguros que este plantel mejora esos aspectos y esperamos debutar con un triunfo en casa ante General Velásquez”, dijo el técnico “charrúa” Rodolfo Neme.

CARAS NUEVAS

Aunque algunos jugaron ante el Deportivo Yerbas Buenas, durante la semana fueron presentados por las redes sociales, los jugadores: Kevin Mellado, Fabian Vásquez y Matías Figueroa. Por eso el duelo ante Lota, aparece en el momento oportuno para reparar algunos baches que presenta el equipo.

En la previa del duelo, los jugadores que vestirán la albirroja, tuvieron tiempo para contar cuáles son los desafíos para este año. El primero de ellos Fabian Vásquez, que se formó en Santiago Wanderers y con paso por San Luis, Ferroviarios, Provincial Ovalle y Deportes Quillón. Vásquez, se suma al Depo para reforzar el mediocampo albirrojo: “tenemos un gran grupo humano, nos hemos ido adaptando de a poco, es un grupo muy unido y joven. En lo personal quiero hacer un aporte al equipo y por supuesto a esta institución con historia en el fútbol chileno”.

Otros de los jugadores es Matías Figueroa, quien se formó en Iquique, donde debutó. Luego pasó por Deportes Rengo, Deportes Concepción y Deportes Melipilla. Arriba al club linarense con el objetivo de convertirse en un verdadero muro en la zaga de los albirrojos. Figueroa, es un central espigado, con un excelente juego aéreo y de pies, que lo podría transformar en prenda de garantía en la defensa albirroja: “estoy contento por llegar a esta gran institución y hacer las cosas bien. Creo que será un buen campeonato, hemos visto a equipos que se han armado bien, pero nosotros vamos a ir con todo porque queremos luchar por nuestro objetivo”.

Finalmente, Kevin Mellado, ex Iquique, dijo que las expectativas “son bastante grandes, vengo con una ilusión de hacer bien las cosas, de poder demostrar por qué me han traído a este equipo y rendir de la mejor forma buscando el beneficio. La hinchada es fantástica. Me acomoda más jugar en el centro en el mediocampo y espero ayudar a mis compañeros con un granito de arena”.

TARDE ALBIRROJA

Extraoficialmente se ha señalado que el duelo, para la presentación de los jugadores y cuerpo técnico linarense será el próximo sábado 14 de marzo y el invitado será el equipo de Arturo Vidal, Rodelindo Román.

Después de ese partido comenzará la cuenta regresiva para el debut en el campeonato de la Segunda Profesional, frente a los “verdes” de General Velásquez, en horario y fecha a confirmar por la dirigencia albirroja”.

Otro aspecto importante que tenemos que destacar es el relacionado con los socios, que son hasta estos instantes 250 y abonados 20. A no olvidar que para conocer los nuevos valores, los interesados deben dirigirse a la sede albirroja / Depo Store en calle Maipú 282, entre O’Higgins y Freire.



