Deportes 26-10-2021

Albirrojos terminaron su participación en el campeonato de Tercera A, penúltimos en una campaña paupérrima

Se celebró como final de campeonato, pero la realidad decía otra cosa. Los linarenses estaban jugando para no descender a los potreros. En el fútbol como en la vida, hay que tener un “cachito” de suerte, y lo mejor que le pudo haber pasado al Depo fue la reacción descontrolada del portero de Pilmahue, lo que obligó a los jueces suspender el partido.

Después de 588 días, por primera vez se jugaba el partido con un aforo de 500 personas.

LAS EMOCIONES

Fue un partido muy parejo, con ambos cuadros luchando por el objetivo de no perder la categoría. Literalmente “raspando” la olla. Ahora hay que refundar la institución y lograr la identidad de Deportes Linares, que este año se perdió.

El técnico Jaime Nova, quien tomó un fierro “caliente”, dijo que “conseguimos el objetivo, yo me despido de la afición muy feliz, con la tarea cumplida. Es la segunda vez que “salvo” a la institución, ahora a disfrutar de este momento con toda la hinchada”.

Quien también pasará a la historia, el goleador del partido, Bryan Torres, dijo: “logramos que saliera el gol en los últimos minutos, para eso trabajamos en la semana y lo más importante conseguimos el objetivo que era dejar a la institución en la Tercera A. Tuvimos muchos inconvenientes en esta temporada, pero nos supimos sobreponer y salimos airosos”.

El capitán de Deportes Linares, Mauricio Iturra, quien jugó su último año en esta división, opinó: “la meta era otra, me quedé con la idea de disputar la liguilla. Lamentablemente no fue así, creo que la tarea ahora es hacer las cosas bien, porque esta institución no se merece pasar estos malos ratos. En lo personal me voy súper agradecido de todos, de la hinchada que siempre estuvieron acompañándonos a pesar de estos tiempos de pandemia y fueron fundamentales en su apoyo para conseguir la tarea”.

ALCALDE

Uno de los pilares fundamentales para que el equipo no bajara las cortinas antes de tiempo, fue la Corporación Municipal, que gracias al alcalde Mario Meza Vásquez y el cuerpo de concejales, aprobaron 80 millones de pesos, para que la institución cumpliera en el aspecto económico. El edil, estuvo presente en el estadio, y dijo que “estaba agradecido de dos personas: David Avendaño y el profesor Jaime Nova, que representa el esfuerzo. Nos mantuvimos con un 3,94, pero Linares puede sacarse un 7, pero para eso hay que comenzar a trabajar bien, hay que reunirse con la directiva, con los hinchas. Tenemos que insistir en la identidad del club, con jugadores locales. En las distintas asociaciones hay mucho talento. Además, que ya tenemos los terrenos deportivos de Deportes Linares, en comodato. Hemos hecho la tarea una institución que estaba agonizando y que hoy comienza a respirar, por un camino que esperamos sea el mejor y donde todos tenemos que trabajar”.

FOTO: Bryan Torres.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo