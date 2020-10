Deporte 07-10-2020

Albirrojos todavía no encuentran su nivel futbolístico



Cayeron en Talca ante Iberia por 2 a 1. En el segundo tiempo hubo más actitud

Qué difícil es ver al equipo de tu ciudad, jugando de local en Talca. Más aún en un estadio desierto, y con todos los protocolos sanitarios. Para nosotros esto es nuevo. Llegamos al Fiscal de Talca y de inmediato la toma de temperatura, para luego ubicarnos en un lugar determinado. Con nuestra mascarilla puesta, nos ubicamos en uno de los asientos del reducto piducano, para ser testigos oculares del debut en casa de los albirrojos dirigidos por Nibaldo Rubio, que tenía novedades en relación a la última alineación frente al elenco de Vallenar.

Da la sensación que Linares fue muy timorato en los primeros minutos y permitió que Iberia, sin ser un gran equipo, lograra administrar el balón. Tenemos que ser claros en esta materia, porque quedó plasmada la diferencia de trabajo. No hay que olvidar que los visitantes comenzaron más temprano su proceso y eso quedó reflejado en la cancha. Por lo menos ellos tenían una idea de juego ante Linares, que a ratos parecía un equipo muy liviano y que tuvo sobre todo en la primera etapa muchos problemas en la salida. Nunca observamos un pase en profundidad en el mediocampo, y Vicente Terán estuvo fantástico para impedir la ventaja de Iberia. Sin duda que los albirrojos carecen de un creador y un delantero de peso que marque la diferencia, eso todavía está al debe, o tal vez con más trabajo se podría buscar la conexión perfecta que tanto extrañamos. Sumamos que hay jugadores que se vienen incorporando recién al plantel, creo que es muy prematuro un análisis en profundidad a un equipo que lleva menos de un mes trabajando, pero no perdamos de vista que este campeonato al término determina que bajan dos equipos y sería lamentable que los albirrojos fueran uno de los candidatos para retornar a los “potreros”, por eso hay hincar el diente en las fallas y tratar de no improvisar a jugadores que no están en sus puestos.

GOLES

Cuando creíamos que los linarenses salvaban el primer tiempo de la presión de Iberia, llegó la jugada del penal en el área. Frente al balón el paraguayo Arnaldo Castillo, quien, con clase, anidó el balón en el arco del portero argentino, Nicolás Nocetti. Con la ventaja mínima a favor de los ibéricos, terminó el primer tiempo.

Al comienzo del complemento el estratega Rubio movió su pizarrón, ingresando a los jugadores Oliver Trincado y Marcos Morales, para tratar de llegar con más profundidad al pórtico de Iberia. Claro que los problemas continuarían para los albirrojos, que tenían inconvenientes para salir jugando. La defensa tuvo mucha tarea. Mientras que Iberia no claudicaba en su misión de seguir haciendo daño. A los 59 minutos, Bascur, en forma inexplicable se pierde el gol en el área chica de los linarenses. Pero, 4 minutos más tarde una pelota que tapó a medias el portero Nocetti y que la defensa no pudo despejar, permitió la aparición de Patricio Troncoso, para marcar el 2 a 0 para Iberia, que aprovechaba las licencias de una defensa muy permeable. Menos de 30 minutos duró en la cancha el jugador Marcos Morales, que no estuvo a la altura.

La reacción para los del Maule Sur, llegó muy tarde, donde el técnico hace algunos cambios en su estrategia y hubo más actitud de sus dirigidos lo que permitió que se lograra el descuento a través de un penal que convirtió José Torres a los 85 minutos.

REACCIONES

Mauricio Iturra, dijo que “fue un partido muy complicado, sumamos una nueva derrota y nos vamos tristes. Creo que nos falta afiatarnos más como equipo para que podamos sacar esto rápido antes que sigan pasando las fechas”.

En tanto que el capitán Bastián Irribarra, manifestó que “tenemos que tomar la iniciativa, no esperar que nos hagan un gol para reaccionar. Hay que mejorar para sumar puntos. Bueno, pido disculpas a las personas que pagan por ver el partido desde sus casas. Ya está bueno de excusas, hay que unirse para sacar esto adelante”.

Para el nuevo timonel, Mauricio Loyola, fue un partido de menos a más “un primer tiempo bajo porque todavía se están conociendo los jugadores. Algunos recién llegaron la semana pasada. Me quedo con el segundo tiempo donde se propuso más. A pesar de la derrota, creo que no fue tan notoria la diferencia en la cancha entre un equipo que tiene cerca de 4 meses de preparación. Un arquero juvenil que cumplió y una defensa que comienza a conocerse. Tengo Fe que pronto se nos darán los resultados con la garra y trabajo de nuestros jugadores”.

Los once titulares, que presentaron los albirrojos fueron: Nicolás Nocetti, Brayan Porflidtt, Bastián Irribarra, Vicente Terán, Cristian Dubó, Nazareno Fernández, Mauricio Iturra, Ignacio Cataldo, Lucas Mondaca, Carlos Ahumada y José Torres.

El próximo rival de los albirrojos será San Antonio Unido, el próximo domingo, en el estadio Elías Figueroa, en Valparaíso, al mediodía. Posteriormente se medirá con Colina, el 15 de octubre, en Talca.

POR FIN UNA BUENA

El timonel de la institución Mauricio Loyola, dio a conocer que, tras la apelación a la Segunda Sala del tribunal de disciplina de la ANFP, realizada en conjunto por la SADP Lister Rossel y la Corporación Deportes Linares no se descontaraán los 9 puntos a la institución albirroja. Vale decir, parte en igualdad de condiciones, aunque por el momento no sume puntos , jugados dos partidos del torneo de la Segunda “Profesional”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo